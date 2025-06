Kicillof: «Lo que está en juego es que la motosierra no entre en la Provincia» El gobernador bonaerense lanzó formalmente su espacio político Derecho al Futuro. Hubo duras críticas al modelo económico de Milei y guiños a la interna. "Tenemos que sumar a todos".

Ante 40 mil militantes de distintos puntos de la provincia y del país, Axel Kicillof lanzó este sábado en La Plata el Movimiento Derecho al Futuro, su propio espacio político, con duras críticas al gobierno de Javier Milei pero también con mensajes dirigidos a la interna sin fin que vive el peronismo bonaerense. «El único adversario que tenemos es Javier Milei y está afuera, no está adentro», advirtió, y pidió convocar «a todos los sectores» para ganar las elecciones en septiembre y en octubre.

El gobernador habló durante casi una hora en el primer plenario del MDF, que se realizó en el camping que el gremio UPCN tiene en la capital bonaerense. Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y por más de 40 intendentes, ministros, legisladores, sindicalistas de la CGT y las dos CTA y los movimientos sociales, Kicillof explicó cuál es la razón del nuevo espacio, redobló las críticas al gobierno de La Libertad Avanza, defendió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante un posible fallo condenatorio de la Corte Suprema y llamó a construir un frente amplio y antiMilei.

Su palabra llegó como cierre de una jornada en la que la dirigencia axelista debatió en talleres desde la mañana sobre temáticas como trabajo, economía, educación pública, salud y obra pública. El Gabinete provincial a pleno, los intendentes Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), entre otros, así como legisladores y funcionarios se sumaron al debate.

Militantes de agrupaciones políticas, sociales y gremiales de distintos puntos de la Provincia y también de Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja participaron del mítin y marcaron presencia con banderas, pancartas y cánticos.

Kicillof dedicó el primer tramo de su discurso a hablar de las políticas nacionales. «El plan económico de Milei es la continuidad de Alfredo Martínez de Hoz, de Domingo Cavallo y de Mauricio Macri», disparó, y aseguró que bajar la inflación es igual a «dólar planchado, salario destrozado».

Habló de los efectos «desastrosos» sobre la economía con caída en la industria y la «pérdida de 152 mil puestos» de trabajo registrados. «Milei le declaró la guerra a la industria nacional, le declaró la guerra al chacarero y al pequeño productor. Le declaró la guerra al trabajo nacional, al comerciante, al profesional, a la pyme. Milei le declaró la guerra al pueblo que labura», lanzó.

Tras calificar de «megaestafa» las promesas de campaña libertaria, Kicillof aseguró que lo único que funciona en el modelo económico de Milei es la especulación financiera. «No es un problema de ajuste para todos. Es mentira que no hay plata. Para la timba financiera siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia. Le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo», remarcó.

Al hablar del contexto nacional en el que «recrudece el odio» defendió a la titular del PJ nacional, con quien el diálogo político está cortado. Consideró que sufre «persecución judicial» y que la quieren condenar «sin una prueba». Recordó entonces que el peronismo «fue perseguido muchas veces» y que el objetivo es «disciplinar a los que luchan».

Después del diagnóstico de la situación actual, que incluyó también el contraste con su gestión, el mandatario se centró en explicar por qué decidió lanzar Derecho al Futuro. Afirmó que se necesitaba un movimiento «con los brazos abiertos» y, de inmediato, citó a Juan Domingo Perón para acallar críticas internas: «Como decía el General, el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario».

Dijo que el nuevo espacio «nace de abajo para arriba» y lanzó uno de los mensajes más fuertes hacia los otros sectores de Unión por la Patria, en medio la pulseada por la estrategia electoral para las elecciones. «El único adversario que tenemos es Milei. Y está afuera, no está adentro», dijo, y consideró que «hay que hablarle a la gente y no hablar a los dirigentes».

En otro pasaje, Kicillof advirtió que la discusión «no es un lugar en las listas, es un lugar en la historia» y reclamó apoyo a su gestión y a la de los intendentes, en otro mensaje dirigido a La Cámpora. «No se trata de defenderme a mí. Se trata de defender las obras que seguimos haciendo, la salud y la educación pública, la inversión en seguridad, los puestos de trabajo», enumeró.

Ya en el plano electoral, el gobernador admitió que las legislativas serán difíciles para el peronismo y apuntó que «hace 20 años» que el partido no gana en las elecciones intermedias. Pronosticó que habrá una campaña «roñosa» de la oposición y dijo que «la misión es ganar» el 7 de septiembre en la provincia y el 26 de octubre a nivel nacional.

Llamó a armar un frente amplio con todos los sectores, incluidos aquellos que no militan en el peronismo con el objetivo de frenar el avance de Milei en la Legislatura y en los concejos deliberantes. «Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la Provincia de Buenos Aires», afirmó, y consideró que, si eso ocurre, Milei va a «acelerar» su plan de ajuste.

En el final le habló a la militancia, los arengó a no dejar que «les quiten» la alegría y a trabajar para sumar a todos a un gran frente provincial. «Los convoco a caminar juntos, al lado de nuestro pueblo, a imaginar un futuro diferente, a construir una alternativa política y hacerla realidad», afirmó, y cerró con su eslogan: «Sigamos en movimiento y derecho al futuro».

Por: Jorgelina Naveiro