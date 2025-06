Cristina Kirchner se pone al frente del armado peronista

A poco más de un mes del cierre de frentes electorales en la provincia de Buenos Aires, la unidad del peronismo es más una expresión de deseo que una certeza. Cristina Fernández de Kirchner retomó el control del espacio y encabeza el armado de un frente opositor para confrontar con Javier Milei. La presidenta del PJ revisa sondeos propios y escucha a dirigentes. Durante la última cumbre partidaria se analizaron los resultados en las provincias que ya abrieron el calendario electoral, y se bajó una línea clara: la elección se nacionalizó y no hay margen para lecturas locales. El pliego de condiciones del axelismo y el lanzamiento de su corriente política tensionan el armado. Sergio Massa empuja la unidad, pero advierte que, si no hay síntesis, jugará su propio juego.

“Para poder ganarle a Milei hay que tener un peronismo federal muy fuerte”, repiten cerca de la expresidenta, que ya se muestra activa en clave electoral. Esta semana encabezó un encuentro en la sede del PJ nacional, el lunes por la noche dará una entrevista al canal de noticias C5N y el sábado viajará a Corrientes. En concreto, Cristina Fernández de Kirchner visitará Paso de los Libres, la ciudad del intendente y candidato a gobernador Martín “Tincho” Ascúa. Las elecciones en esa provincia se disputarán el próximo 31 de agosto, y su presencia será la demostración de la concreción de uno de los mandatos que se impuso al asumir la presidencia partidaria: la normalización de los PJ provinciales. El PJ correntino estuvo seis años intervenido y sin internas partidarias por dos décadas. Un buen resultado de Ascúa, favorecido por la fragmentación del radicalismo local, podría darle oxígeno al armado nacional. Será, además, una semana antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde los pronósticos no son los mejores para el peronismo.

Pliego de condiciones para la unidad

Semanas atrás, Cristina Fernández de Kirchner se reunió con intendentes que responden al gobernador bonaerense y les envió un mensaje claro: estaba trabajando por la unidad y llamaba a bajar la belicosidad. Según reconstruyen en su entorno, la consigna fue no escalar el conflicto. “Tenemos prohibido sacar los pies del plato de la unidad”, reconocen cerca de la expresidenta. Pero no hubo respuesta. En cambio, días después, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo en declaraciones radiales que “no están dadas las condiciones para la unidad” porque, sencillamente, no existe una mesa para discutirla. Y retomó un pliego de condiciones que el axelismo considera indispensables: mayor representación del gobernador en las listas, apoyo público y explícito a sus políticas, disciplina legislativa para “acompañar a mano alzada y sin chistar todos los proyectos del Ejecutivo”, y un mínimo de coordinación interna para evitar que se presenten iniciativas sin que la gobernación esté informada.

“Si se habla de la necesidad de ir todos juntos, no se puede convocar pidiendo que levantemos la mano sin chistar”, respondió una dirigente cercana a la expresidenta. La expresión apuntó directo al llamado que hizo el sábado por la tarde Axel Kicillof desde La Plata, donde lanzó su espacio político, Movimiento Derecho al Futuro (MDF)

En el cierre del plenario, el gobernador optó por no fogonear la interna y buscó proyectar amplitud: “Hoy nace el MDF, y como decía el General, el movimiento jamás fue excluyente ni sectario. Es una forma modesta de contribuir, de organizarnos, abrirnos y volver a escuchar y conectar con las necesidades de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y que viene de abajo hacia arriba. Es con todos los sectores y con participación”, afirmó. Y dejó un mensaje concreto: “El único adversario que tenemos es Javier Milei. Y está afuera, no adentro”. Kicillof también se refirió a las elecciones del próximo 7 de septiembre en la provincia: “Si Milei gana, va a acelerar. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la provincia de Buenos Aires”, alertó.

En la reunión del PJ nacional no se habló específicamente de la elección en la provincia de Buenos Aires, que se encamina a realizarse de manera desdoblada y con un pronóstico inquietante. “En la cuarta están los sojeros, la segunda está bajo el agua y la quinta ya se pasó a La Libertad Avanza”, se resigna un armador provincial. “El desdoblamiento partió del supuesto de que LLA y el PRO no iban a ir juntos, y se tomó como referencia una medición hecha por la provincia de Santiago del Estero sobre cuánto podría demorar el electorado en diferenciar ambas boletas”, explica la fuente. Finalmente, el gobernador Gerardo Zamora resolvió que los comicios locales se celebren de manera concurrente el próximo 26 de octubre. En la provincia, la derecha irá unificada y “todavía falta que se le sumen los radicales”, advierte el dirigente. La lectura es que el desdoblamiento fue un error político. En la ciudad de las diagonales ignoraron el mensaje. “No está en discusión la fecha”, aseguraron a este diario, clausurando el debate, y minimizaron el impacto: “Hace 20 años que el peronismo pierde las elecciones intermedias”. En efecto, la última en ganarlas fue la propia Cristina Kirchner, cuando el kirchnerismo se divorció políticamente del duhaldismo.

¿Y Massa?

“No sé qué va a hacer Sergio, lo que sé es que hay muchos compañeros y compañeras que le están pidiendo que vuelva al Congreso”, dijo días atrás la diputada massista Cecilia Moreau. Sobre la posibilidad de regresar a la Cámara baja, su entorno reconoce que se lo planteó, pero “no dijo ni sí ni no”. Cerca del tigrense también descartan las versiones que lo ubican encabezando la lista en la primera sección electoral y aseguran que está enfocado en reordenar la representación del Frente Renovador tanto en el Congreso como en la Legislatura provincial. El ex candidato a presidente cree que no hay chances de que el peronismo sea competitivo si no se presenta unido, pero, llegado el caso, advierten: “Nosotros vamos a evaluar qué hacer si se rompe. Alineados sólo con Massa» repiten. La estrategia ante una eventual fractura implicará armar listas propias para retener su espacio. El líder del FR, que mantiene conversaciones con la expresidenta y con Axel Kicillof, cree que el próximo llamado electoral tiene que ser en unidad para «ponerle un límite a Milei» y armar «un gran frente » que llegue unido para definir el mejor candidato en 2027.

Pero la atomización se puede profundizar: Juan Grabois, su contrincante en la interna de 2023, ya anunció que será candidato a diputado nacional. Dijo que desea postularse dentro del armado de Unión por la Patria, aunque anticipó que, si no hay acuerdo dentro del peronismo, está dispuesto a competir por fuera.

Peronismo para armar

El cronograma electoral marca que el próximo 9 de julio deberán presentarse los frentes que competirán en septiembre. El peronismo tiene un mes y nueve días para alcanzar una síntesis, aunque hoy el teléfono entre La Plata y el Instituto Patria sigue cortado. Cristina Fernández de Kirchner sigue de cerca el escenario: revisa sondeos propios, recibe dirigentes, pregunta. Semanas atrás se reunió con los estrategas brasileños de la campaña “Lula Livre” —los mismos que participaron en el tramo final de la campaña de Sergio Massa y que asesoraron al recientemente electo presidente uruguayo, Yamandú Orsi—, los escuchó con atención, pero no les delegó el diseño de su estrategia. “La única que tiene una mirada de mediano y largo plazo para definirla es ella”, afirma la senadora provincial Teresa García.

Quienes la frecuentan aseguran que la expresidenta dice en público lo mismo que sostiene en privado. “No cree que la gente enojada con Milei vaya a volver automáticamente a nosotros”, repiten cerca suyo. Lo mismo advirtió en su discurso del 25 de mayo: “Para eso primero tenemos que animarnos a discutir algunas cosas y luego hacerlas”. La educación pública, la salud y el empleo encabezan sus preocupaciones. Sobre su eventual candidatura como diputada por la tercera sección electoral, cuentan que no volvió a mencionarla. Y advierten: “Hay que estar atentos a lo que pase en la próxima reunión del PJ”.