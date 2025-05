El ajuste mileísta a la ciencia ya supera al de la dictadura

Los créditos ejecutados de la Función Ciencia y Técnica (FCyT) caerán un 25% real en 2025 tras perder 30,3 puntos en 2024, y 48% desde 2023. Esto es un mínimo histórico en relación con el PBI (0,153%), peor incluso que las proyecciones previas. Para tomar dimensión del cientificidio, la (escasa) inversión perfora los pisos establecidos en 1976 y 2002. Lo dicen los números: el sistema científico argentino bajo el gobierno de Javier Milei está peor que en la última dictadura cívico–militar.

El dato se desprende del informe Indicadores Macroeconómicos de Contexto CyT de marzo, difundido días atrás por el Grupo EPC (Economía Política Ciencia). El relevamiento muestra que el sector enfrenta su peor momento desde que comenzó a medirse la función Ciencia en el Presupuesto, hace 52 años.

Como las cifras, la conclusión del estudio es lapidaria: “se trata de una caída sin antecedentes en la historia de la política económica de la ciencia nacional”.

El secretario vaciador

En septiembre del año pasado salió a la luz que, pese al discurso de ‘no hay plata’, el Gobierno retenía 53 millones de dólares de préstamos internacionales destinados a la ciencia. Por este motivo hubo una denuncia ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin haber explicado qué pasó con ese dinero, el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua, salió esta semana a reclamar por supuestas deudas de los institutos de investigación.

“Rinden o la devuelven”, amenazó en su cuenta de X, con el habitual tono provocador del gobierno de las provocaciones. Anunció así haber firmado una resolución para que “672 instituciones que tienen rendiciones pendientes por más de $ 30.000.000.000 del ex MINCyT regularicen su situación o devuelvan el dinero (con intereses). Tienen tiempo hasta el 30/06/2025, no hay prórroga”.

“Nos resulta asombroso este mundo del revés, donde una de las personas responsables del cientificidio argentino ignore sus propias deudas”, cuestionó Valeria Levi, vicedecana de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y coordinadora de la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (Raicyt). Genua “es el responsable de la subejecución récord del presupuesto de Ciencia y Tecnología (13% del total durante 2024). Responsable de impedir los ingresos a la carrera de Conicet, promoviendo una fuga masiva de recursos humanos altamente formados. Es el responsable de la deuda a cientos de científicos y científicas de todo el país, a los cuales no les entrega los fondos comprometidos para sus proyectos de investigación y desarrollo. Los mismos que están poniendo plata de su bolsillo para intentar seguir trabajando por el país que aman”.

Levi contó que se presentó un pedido de acceso a la información pública para saber qué está pasando con los fondos que deberían ir al sistema científico y por qué no se cumple la Ley de Financiamiento (27.614): “fue contestado vagamente y sin precisiones por Jefatura de Gabinete”.

“Es habitual que haya auditorías que verifiquen que el equipamiento que se compró esté instalado donde se dijo. Hemos visto miles de auditorías y nunca hubo un problema, estamos acostumbrados a hacer rendiciones de todo. Es más una cuestión de provocación”, definió Martín Rumbo (investigador principal del Conicet en el Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos y miembro de la Red) sobre el posteo de Genua.

El prepotente secretario fue fustigado por grandes referentes de la ciencia. “Esa no es forma de dirigirse a la comunidad que usted supuestamente administra. Y menos aún echar sospechas donde no las hay. Su actitud y gestión son vergonzosas”, le escribió el reconocido biólogo y divulgador Diego Golombek. Andrea Gamarnik, viróloga del Conicet, calificó el mensaje de “patético”. Agregó: “muchas de estas rendiciones no se hicieron por trabas de la propia administración o por la terrible devaluación que imposibilitó la compra de equipamiento. Necesitamos un sistema de CyT que construya, no que destruya”. También el físico Jorge Aliaga mostró por qué «el mensaje del Secretario no es una actitud inGENUA, es INDIGNA»

Gonzalo Sanz Cerbino, investigador y secretario general adjunto de ATE Conicet, detalla que en 2024 el organismo perdió 1300 puestos de trabajo, «por los despidos, los recortes en becas, el cierre de las Carreras de Investigador, pero también por las renuncias». Los salarios perdieron 33,8% desde que asumió Milei.

«Hay cosas de las que no hay vuelta atrás»

Los efectos de la motosierra sobre el sector científico no sólo implican echar a perder experimentos, congelar avances teóricos o dejar proyectos inconclusos (desde satélites que permitían exportar servicios, hasta el reactor nuclear CAREM, de avanzada mundial). Entre los innumerables impactos del desguace hay impedimentos para completar diagnósticos en enfermedades poco frecuentes, y por ende dar con un tratamiento que permita mejorar la calidad de vida. O salvarla.

“Desde el cambio de gobierno, los fondos adjudicados para investigación científica siguen sin ser entregados. Eso nos impide seguir diagnosticando a pacientes pediátricos y adultos con enfermedades congénitas del sistema inmunológico en hospitales públicos. No podemos esperar”, advirtieron desde la Fundación Ciencias Exactas y Naturales –que trabaja con la comunidad de Exactas de la UBA- al lanzar una campaña de recaudación de fondos.

El proyecto busca hacer secuenciación de exoma (conjunto de las regiones codificantes del ADN) de pacientes sin diagnóstico genético. «Si encontramos algo que ya está reportado, se hace el diagnóstico y asesoramiento familiar. Si encontramos algo nuevo, se investiga. Ya son como 540 genes descriptos, cada caso es un mundo en sí mismo. Mandamos 250 pacientes del proyecto con la cuota del 2023. Después no obtuvimos más plata. Hoy hay 50 pacientes a la espera de un diagnóstico molecular de precisión”, explica Belén Almejun, bióloga e investigadora. “Si se encuentra el gen podrían tener un tratamiento específico y mejor calidad de vida. A veces de eso depende la sobrevida. No son algoritmos, hay personas detrás”.

Almejun fue noticia en marzo, cuando tras discutir con militantes libertarios en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA terminó siendo víctima de una campaña de agresiones en redes y hasta sufrió un ataque en el domicilio de su familia. El caso es investigado en la Justicia.

Pese al temor –estuvo con botón antipánico y un patrullero durante 25 días frente a la vivienda- decidió visibilizar lo que había pasado. Para que no siga pasando. Y para que se tome dimensión de lo que genera el cientificidio: “en la sociedad creíamos que era algo saldado, pero buscan desprestigiar, instalar que la ciencia no sirve, que para qué invertir en esto. Es lo que más nos duele y a lo que más le tememos. Hay que decirle a la sociedad que hay que apostar por la educación, la ciencia y la tecnología para salir adelante. Que eso se empiece a cuestionar es súper peligroso, porque hay cosas de las que no hay vuelta atrás”.

Docentes universitarios en “situación crítica” Días atrás se cumplió un año de la primera (y masiva) Marcha Federal que, en todo el país, le dijo al gobierno de Javier Milei que frenara el ataque contra las universidades públicas. Pese a la fuerza de aquel reclamo, el panorama nunca mejoró.

«La marcha federal del 23 de abril del año pasado fue un hito en la historia por su masividad y extensión en todo el territorio nacional, pero lamentablemente hoy estamos peor que el año pasado«, afirmó el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzeretti, en declaraciones a la prensa local.

De cara a ese aniversario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió un comunicado para advertir que “la situación salarial de docentes y no docentes de las universidades es crítica”.

Según los datos aportados por el CIN, el desfasaje producido entre la inflación acumulada y los incrementos recibidos desde noviembre del 2023 a marzo de 2025 es de más del 80 por ciento. La mayoría de los trabajadores de educación superior “perciben hoy un salario por debajo de la línea de pobreza”. A eso se le suma los costos de la devaluación en los equipos necesarios para investigar.

La semana pasada, en tanto, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) realizó una jornada de protesta ante el desfinanciamiento de las becas dedicadas a investigación en el ámbito universitario. Se colocaron en la Plaza Pizzurno 70 sillas con leyendas referidas a proyectos afectados por la falta de fondos. Se estima que en la UBA hay unos 70 alumnos perjudicados por esta situación, y alrededor de 2500 a nivel nacional.

Estado “Hoy tenemos teléfonos celulares, tenemos carrera espacial porque estuvo el Estado primero y no hay contraejemplo. Apelo a la historia de cualquier cosa que dé guita y que avance, que dé trabajo. El sistema productivo tiene financiamiento estatal previo. No existe que sea al revés. No existen casos de emprendedorismo sin que haya ciencia detrás”. Lo dijo en la Feria del Libro el biólogo y divulgador científico Diego Golombek. La ciencia requiere inversión estatal para avanzar, le guste o no a Milei. Países que pone como modelo (Alemania, Corea del Sur o Irlanda) son ejemplos claros.

Plan de desmantelamiento nacional Freno a los ingresos a Conicet. En su presentación en el Congreso, Guillermo Francos argumentó que “por la crisis” seguirán vedados los ingresos al principal organismo de ciencia del país. Incluye los 845 científicos que ya tenían aprobada su ingreso desde 2023.

Prórrogas infinitas. Los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), dependientes de la Agencia I+D+i, son considerados pieza clave del sistema científico argentino. Desde que asumió Milei hubo incertidumbre en cuanto a pagos de cuotas para proyectos en curso y a nuevos llamados, con sucesivas prórrogas y falta de respuestas.

Fusiones inexplicables I. Además del desfinanciamiento, el desconocimiento. El Gobierno manifestó su intención de fusionar el Servicio Meteorológico con el Instituto Geográfico, idea fustigada por especialistas.

Fusiones inexplicables II. La misma reacción genera la unificación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Tecnología Industrial (INTI), que avanza pese a la resistencia. Por: Luciana Rosende