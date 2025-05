Elecciones PBA: estallan las internas libertarias en la madre de todas las batallas El karinismo quiere dejar afuera de la rosca bonaerense a Santiago Caputo, a quien acusan de no acoplarse a las formas que Sebastián Pareja imprime en Provincia. La tensión con las Fuerzas del Cielo y el sueño de someter a Mauricio Macri.

El triunfo de Manuel Adorni en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires no colaboró en aplacar las internas que proliferan dentro de los dos campamentos que disputan la construcción política dentro del Gobierno.

El sector sintetizado en Sebastián Pareja, apóstol de Karina Milei, ya no se esfuerza por ocultar la voluntad de dejar fuera de la mesa de negociación a Las Fuerzas del Cielo, los jóvenes referenciados en el liderazgo que imprime el poderoso asesor Santiago Caputo, a quien aspiran a relegar sólo al manejo de la comunicación y bien lejos de la rosca.

Pese a que el Mago del Kremlin libertario forma parte del círculo más íntimo de poder del oficialismo, las formas disruptivas del amante de las armas contrastan con los métodos tradicionales de construcción que Pareja, Martín y Lule Menem imprimieron, amparados por la hermanísima, en todo el territorio nacional.

Por deseos de El Jefe, el tándem de armadores logró imponer la voluntad de consolidar listas puras libertarias en cada una de las provincias; un método que Caputo recomendó no utilizar para evitar asemejar la imagen del presidente a una posible derrota en territorios donde aún el partido nacional no logra hacer pie, tal como ocurrió en Santa Fe.

La rosca de LLA para las elecciones en PBA

No obstante, las recomendaciones del heredero de Jaime Durán Barba empiezan a tener cada vez menos peso dentro de la mesa chica. El triunfo del vocero presidencial en CABA empoderó al triángulo de armadores, que buscarán imponer sus estilos personales de construcción por sobre el del tuitero empedernido.

Las primeras muestras de estos desplantes se dieron en la deliberada exclusión del asesor de las reuniones que el karinismo mantuvo con Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro, en las últimas semanas, para avanzar en acuerdos con la cúpula del PRO. Sin embargo, el conflicto empieza a hacer mella en las diferentes puntas de la rosca provincial.

La semana pasada, Pareja reunió referentes bonaerenses del espacio oficialista para diagramar los próximos pasos del partido en territorio kicillofista. De aquella cumbre, participaron el diputado nacional y próximo candidato en PBA, José Luis Espert; el diputado Ramón “El Nene” Vera, junto a su hija Andrea -quien en las últimas semanas fue bendecida con la coordinación de la juventud en la primera sección-, y otros referentes de las segundas y terceras líneas libertarias. Todos, menos el diputado y jefe de bloque en la Legislatura, Agustín Romo.

La ausencia fue programada por los propios organizadores. Según pudo confirmar Tiempo, Pareja ordenó no invitar al referente parlamentario de Las Fuerzas del Cielo, quien se encontraba dentro de la Casa Rosada al momento que la cuenta de LLA en PBA difundió la foto de los dirigentes en la puerta de Balcarce 50.

El link de la publicación comenzó a circular entre los referentes del caputismo, que miraban anonadados el movimiento. Romo, alistado bajo las órdenes del asesor, pidió no potenciar el tema para evitar el conflicto. La petición fue deliberadamente ignorada.

Veinte minutos después de la publicación, Daniel Parisini, conocido en Twitter como Gordo Dan, respondió el posteo con una pregunta que aún no tuvo respuesta. «Y Romo?», se limitó a consultar el conductor de La Misa. Un sólo tuit bastó para que una horda de militantes y figuras del jet set libertario se le unieran orgánicamente, en un modesto operativo clamor para el diputado.

Según confiaron a este medio cerca del armador bonaerense, la actitud de los tuiteros no cayó en gracia. No sólo advirtieron que desplegar una puja de poder a días de la elección porteña era un error, sino que reafirmaron su decisión de no incluir al treintañero en la mesa política.

«Agustín nos sirve para que maneje Twitter», dijo a Tiempo una fuente calificada del armado, que insistió en que las capacidades del joven se limitan a su conocimiento en el manejo de redes sociales y no en el territorio. «De la rosca, nos encargamos nosotros», sentenció.

La riña entre el experimentado armador y el barbiponiente legislador -que suma varios capítulos de desplantes mutuos- es tan sólo la antesala de una disputa que tiene varios escalafones. Para Pareja, curtido por décadas de rosca y experiencia dentro de la política clásica, los métodos de construcción política que busca imponer Caputo, tutor de los jóvenes celestiales, son meros fuegos artificiales. Un destello que causa sorpresa, pero no perdura.

El senador en uso de licencia entiende que para consolidar a La Libertad Avanza en PBA se debe articular a la vieja usanza, donde el territorio tiene un lugar de absoluto privilegio por sobre el espectro digital, mundo en el que el asesor insiste en querer conquistar y dominar.

Karina Milei y Santiago Caputo, la interna de La Libertad Avanza.

Alerta por el video falso de Macri

En este sentido, la viralización del video creado con Inteligencia Artificial en el que se ve a un falso Mauricio Macri advirtiendo sobre la baja de la candidatura de Silvia Lospennato a sólo horas de que iniciara la elección porteña el pasado domingo fue más que cuestionada puertas adentro.

Algunos de los arquitectos de la campaña del vocero pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron de que el séquito de jóvenes caputistas estaba detrás del acto malintencionado. «Estos pibes se zarpan», dijo por esas horas a este diario un referente notablemente molesto por el accionar de los tuiteros envalentonados.

Para el mismo sector del Gobierno, la inexperiencia de la guardia digitalmente armada del oficialismo puede convertirse en la Espada de Damocles de un partido que, pese a triunfar en las elecciones de la Ciudad, está obligado a afinar los números del otro lado de la General Paz para evitar caer ante un peronismo que empieza a reconstruirse en las sombras.

Incluso, dentro del círculo de Pareja temen que la desfachatez y hambre de poder del caputismo pueda arruinar los vínculos que el armador construyó para satisfacer los deseos de Milei, quien, pese a apuntar contra Macri, sueña con un acuerdo con el PRO.

¿Alianzas para ganar las elecciones?

Lo mismo ocurre con la voluntad del asesor de cerrar filas con el radicalismo bonaerense. El senador Maximiliano Abad visitó el Salón Martín Fierro junto al diputado provincial Diego Garciarena, donde mantuvieron una cumbre con Caputo, Romo y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

El mitin funcionó como una primera aproximación entre ambos sectores, un movimiento que dentro del parejismo fue mirado con recelo. «¿Cómo vamos a acordar con los radicales si en la Legislatura le votan todo a Kicillof?», se preguntaba refunfuñando una fuente al tanto de los armados provinciales.

Para la misma voz, las relaciones que el oficialismo debe construir de cara a las elecciones en PBA deben ser coherentes con la línea que las bases mantienen en cada uno de los 135 municipios. «¿Cómo le explico a un concejal al que lo hacemos pelear en el Concejo Deliberante con la UCR que terminamos cerrando con los radicales?», insistió para descartar toda posibilidad de que los vericuetos caputistas se concreten.

Pese a la interna que semana a semana suma nuevos capítulos, dentro del Gobierno tienen como objetivo sellar en los próximos días una diáspora ordenada de dirigentes amarillos que den el salto a La Libertad Avanza, luego del fracaso que significó la obtención del 15% de la candidata macrista en las elecciones de la Ciudad.

El resultado, que en Casa Rosada fue festejado como un mundial, dejó al expresidente a merced del líder libertario, quien usará todo su poder para someter al calabrés a una humillación pública sin precedentes. Todo, mientras sus armadores se agarran de las mechas.

Por: Tatiana Scorciapino