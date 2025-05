El Gobierno logró frenar la sesión para tratar el aumento a los jubilados La rendición incondicional del PRO ante Javier Milei se plasmó en el debate en el Congreso y la oposición no alcanzóe el quórum. Con el apoyo de los amarillos, Menem consiguió boicotear la convocatoria de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, y con 124 presentes de los 129 necesarios, se cayó la sesión.

La oposición no logró conformar el quórum necesario para tratar los proyectos vinculados a las reformas previsionales y para declarar zona de desastre a distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires tras el temporal de la semana pasada. Con 124 presentes, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem dio por caída la convocatoria. Como establece el reglamento, en este momento los diputados realizan expresiones en minoría.

Luego de las elecciones legislativas porteñas, el PRO había anticipado que no acompañaría la sesión por considerar que los proyectos vinculados a jubilados “atentaban contra el plan económico”.

En cuanto a la constitución del quórum, los gobernadores volvieron hacer clave a la hora de prestar representación. Faltaron tres cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora: Ignacio García Aresca, Alejandra Torres y Carlos Gutiérrez. También faltaron Jorge Ávila, cercano a Ignacio Torres de Chubut, el jujeño Jorge Rizzotti que tiene línea directa con el gobernador Carlos Sadir, y el chaqueño Juan Carlos Polini, que responde a Leandro Zdero.

Pero, además, en Unión por la Patria 8 diputados bajaron tarde a sus bancas. Se trata de los que responden a los gobernadores Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Raúl Jalil (Catamarca).

Según circuló en la previa de la sesión el punto de discordia fue la votación de los miembros de la Auditoria General de la Nación (AGN). El oficialismo convocó a una comisión de Asuntos Constitucionales más temprano y la votación por las tres sillas que tienen los legisladores en la AGN generó polémica: Unión por la Patria se queda con una por ser la primera minoría, otra es para el oficialismo y la tercera para el resto de los sectores de la oposición. El ex diputado Mario Negri viene trabajando por esa silla hace más de un año, pero en las últimas semanas apareció Emilio Monzó, de Encuentro Federal, y desplazó al radical.

En el marco de las expresiones en minoría, la oposición dejo en claro que insistirá el jueves que viene en la sesión que ya está pedida para que se trate la Emergencia en Discapacidad.

“Queríamos darle un aumento a todas las escalas de jubilaciones, que las cajas que no han sido transferidas a la Nación puedan contar con los recursos, y eso no va a ser posible”, señaló el diputado santafesino Germán Martínez. Y sugirió, entonces, que “sería bueno que nos preguntemos si somos capaces de hablarles y mirar a los ojos a los jubilados que llenan la bolsita o el changuito, y cuando llegan a la caja tienen que andar viendo qué alimento dejan porque no son capaces de pagar la cuenta”.

Por otro lado, se refirió al intento de avanzar en la determinación de las autoridades de lo que definió como “la comisión de la estafa cripto $Libra”. “Están hasta las manos con la estafa Libra, intentan trabar todo en el recinto en el momento que la justicia avanza, y justo cuando el Gobierno cierra la unidad de trabajo que había armado para investigar”, señaló.

“Son estafadores con la cripto y estafadores en términos parlamentarios”, agregó al tiempo que denunció que los libertarios intentaron con una maniobra artera que el tema $Libra no esté en esta sesión.

La convocatoria incluía en el temario dos proyectos referentes a la situación de los jubilados. Uno busca aumentar el bono —que el gobierno mantiene congelado en $70.000— y recomponer todos los haberes en un 7,2%. Hay propuestas para ampliarlo a $100.000 y a $115.000, con actualización mensual.

El otro propone restablecer la moratoria que no fue prorrogada tras su vencimiento en marzo. En ese sentido, Unión por la Patria y el Frente de izquierda quieren restituirla por dos años, pero los bloques “dialoguistas” proponen tomar como piso la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) y adicionarle un monto proporcional a los años de aportes que haya hecho el trabajador. Lo cierto es que la semana pasada se firmaron 14 dictámenes en comisión por lo que las posturas están divididas en todos los bloques políticos.

Defensa al régimen de Tierra del Fuego

Mientras en la provincia austral de desarrolla un paro provincial con los trabajadores en pie de lucha, en el medio de las expresiones en minoría, los diputados de Unión por la Patria de Tierra del Fuego tomaron la palabra. En ese contexto, aprovecharon para marcar el repudio al gobierno nacional luego del decreto que establece la baja de aranceles a productos electrónicos y que golpea de lleno a la industria fueguina.

Con carteles en sus bancas con la leyenda “a favor de Tierra del Fuego” sobre la bandera fueguina, Jorge Araujo apuntó contra los diputados Ricardo Garramuño, aliados a LLA y el libertario Santiago Pauli quien no estaba presente. “Me hubiera gustado que estén acá defendiendo al pueblo fueguino, pero agachan la cabeza y se esconden”, lanzó al tiempo que agregó: “La industria electrónica es la columna vertebral de la provincia y este gobierno con los decretos atacó a la industria de nuestra provincia”.

Por su parte, Carolina Yutrovick señaló que “el anuncio del gobierno puso en jaque los miles de trabajos que atraviesan a la industria, pero también a todo el entramado social, productivo y económico de la provincia”.

“Claramente sabemos que estas medidas fueron tomadas en clave electoral, para una elección en Capital Federal, pero además es un gobierno que quiere cumplir con el FMI, despoblar la isla y entregarla a otras potencias extranjeras”, agregó.

En tanto su par de bancada, Andrea Freites señaló: “Marchamos a favor de la industria nacional, porque todos sabemos que esto no es solo la defensa de la estructura productiva sino de un modelo de país. No hay futuro sino defendemos el trabajo que ya tenemos. Nuestra industria es motivo de orgullo”.

Por: Verónica Benaim