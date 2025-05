La advertencia de Milei a Macri y al PRO: «Este es el rumbo y hay que alinearse»

Javier Milei insistió anoche en la idea que ya había lanzado desde el escenario del Hotel Libertador el domingo del triunfo de su delfín Manuel Adorni en la Ciudad: los dirigentes del PRO que quieran acordar en la Provincia de Buenos Aires deberán sumarse a la cola de la Libertad Avanza y serán sus armadores, Karina Milei y Sebastián Pareja, quienes armen las listas y definan la mecánica electoral. «Este es el rumbo y hay que alinearse», reafirmó en una entrevista televisiva en un canal oficialista. De paso, el Presidente le dejó un recado a Mauricio Macri, que tras la derrota viajó hacia Europa: «Saluda el que pierde, no el que gana. El que me tiene que llamar es él a mí», disparó.

Según Milei, el acuerdo en Provincia de Buenos Aires se dará a partir de un salto de dirigentes del PRO hacia su partido. «Todo va a tener color violeta», dijo. Y en esa lista eventual colocó al jefe de la bancada amarilla, Cristian Ritondo, a quien Macri dejó a cargo de las negociaciones. También sumó a Diego Santilli, uno de los conversos casi desde la primera hora. Todos ellos, dijo Milei, serán conducidos por su hermana karina, quien estará a cargo de las listas, que todo indica tendrá a José Luis Espert encabezando.

«La mayoría de los dirigentes del PRO están de acuerdo con nosotros», siguió en esa misma tónica. «Vamos a recibir a todos los que estén de acuerdo con las ideas de la libertad, pero el color (de la campaña) va a ser violeta», agregó. «Sólo violeta», remarcó.

De esa manera, dijo el Presidente, podrán cumplir con el objetivo de «aplastar al kirchnerismo». «No podemos poner en riesgo ganar la Provincia de Buenos Aires», sumó sobre la posibilidad de que la «unidad» con el PRO no se produzca. «Pero si vamos juntos les ganamos 70 a 30», remató.

Las declaraciones respecto del acuerdo en Provincia surgieron en medio de las negociaciones que el propio Ritondo mantiene con Pareja y también con «Lule» Menem para el armado de listas y la ingeniería electoral. El PRO –o lo que queda de él– intenta un manotazo de ahogado de última hora, luego de la derrota porteña, por armar un frente común con LLA. Desde Casa Rosada descartan esa idea y quieren «todo violeta», como dijo Milei, y con los macristas alienados en fila.

Mas palos para los Macri

En una entrevista relajada, sin preguntas incómodas, Milei tuvo espacio para explayarse. Entre los temas que tocó, eligió a Ficha Limpia. Negó que haya llamado él mismo a Carlos Rovira, jefe político de Misiones, para que mande a sus senadores a votar en contra del proyecto, algo que ya había dicho y que los propios legisladores misioneros desmintieron, primero en off the record y luego en distintos comunicados. «Fue una fake news de los periodistas», se justificó, y de paso volvió a criticar también a Silvia Lospennato, dado que su proyecto inicial «era defectuoso». Enseguida, apuntó contra Jorge Macri y el PRO. «Estuvieron 16 años en la Ciudad y nunca sacaron una ley similar a nivel local», les enrostró.

Respecto de las elecciones porteñas, dijo que el desdoblamiento «fue una pésima idea de (Jorge) Macri». «Fue su primer error, lo que obligó a la gente a tener que ir a votar», dijo Milei.

También lo criticó al Jefe de Gobierno por haber «ensuciado» la campaña, pese a que fue el Gobierno el que difundió un video falso creado con IA la noche previa a la elección en la que manipularon la imagen de Macri diciendo que bajaba la candidatura de Lospennato en favor de Manuel Adorni. «La libertad de expresión está por encima», dijo sin ponerse colorado.

También dejó recado para el presidente del PRO, que está de viaje por Europa. «Macri no me llamó, pero no me importa», dijo y agregó que mantiene «una buena relación» con él a pesar de los dardos de alto voltaje con que se tiraron en la campaña. «Saluda el que pierde, no el que gana. Es una cuestión de formas, tanto me vienen hablando de las formas, bueno…», cerró.