Javier Milei: «Mauricio Macri debería entender que su momento ya pasó»

Javier Milei, contra Mauricio Macri: «Su momento pasó»

«Mauricio Macri debería entender que su momento ya pasó», manifestó respecto al líder del PRO.

«Ratifico lo que dije antes: es un llorón y parece un chico de cristal. Para algunas cosas ya está grande y no las entiende», sostuvo el presidente acerca del video hecho con IA que anunciaba la baja de la candidata del PRO.

El presidente le bajó el tono a la discusión y dijo: «Fue simplemente una broma. Está claro que era humor de redes sociales. No entenderlo y responsabilizarme por eso es una muestra del bajo nivel con el que están operando desde el equipo de comunicación de Macri«.

«Además, hay que decirlo claramente: la peor campaña a Silvia Lospennato se la hizo el propio Mauricio Macri, delante de los periodistas. Y no olvidemos que ella fue una pésima candidata. Es absurdo responsabilizarme a mí de ese fracaso», sostuvo Milei.

«Las palabras graves las dijo él. Yo no ataqué de forma personal, pero si me golpean, me voy a defender. No voy a quedarme callado mientras me ensucian», expresó el presidente.

Javier Milei habló sobre el acuerdo del PRO y LLA en provincia de Buenos Aires

«En cuanto a la provincia de Buenos Aires, ese acuerdo está avanzando por fuera de Macri. ¿O acaso ignoran las fotos en las que aparecen mi hermana, Lule y otros actores clave como Santilli y Ritondo? Tal vez Macri tenga que asumir que su momento político ya pasó», concluyó Milei.