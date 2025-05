«Los resultados no fueron los que esperábamos» El oficialismo porteño, bajo el sello de Buenos Aires Primero, sufrió su primera caída electoral en 18 años de gestión y no ganó en ninguna comuna. Seguí el minuto a minuto.

«Este es un nuevo punto de partida para nuestro partido, cuando les dije que era la segunda generación del PRO no lo dije en chiste, realmente hicimos una apuesta a la renovación y toda semilla necesita tiempo para crecer. Hay que abonarla, hay que regarla pero sé que tarde o temprano va a dar sus frutos, por eso no se trata del resultado de hoy, se trata de un proyecto político que nació para representar un cambio con equilibrio. Queremos un cambio con respeto, sin insultos», señaló Silvia Lospennato.

«Vamos a seguir trabajando con este equipo, lo vamos a hacer desde la Legislatura, donde vamos a tener más legisladores que los que tenemos ahora, pero además vamos a tener mucho empeño y compromiso para que nuestras propuestas efectivamente junten los votos necesarios para transformarse en políticas públicas que sigan mejorando la vida de los porteños», aseguró Silvia Lospennato desde el escenario del búnker del PRO, tras conocerse los resultados oficiales.

«Felicito al resto de los candidatos en esta elección y también quiero decirles que, más allá del resultado, a este equipo del PRO nos definen nuestros valores y tenemos el mandato de los que nos eligieron. Esta fue una campaña muy difícil, llena de insultos, de noticias faltas. Una campaña que cruzó todos los límites y eso no es un chiste, eso es algo de lo que toda la dirigencia política, pero sobre todo, todos los ciudadanos, tenemos que tomar nota porque no le hace bien a nuestro país que nuestra discusión sin reglas de la democracia. En lo personal tengo que decirles que intentaron de todas las formas posibles quebrarme, pero no lo lograron estamos acá de pie y seguiremos dispuestos a cumplir con el mandato de los porteños que nos eligieron», agregó.

Macri admitió que su estrategia fue equivocada y le apuntó a Milei «No siempre se puede ganar», fue la primera reacción de Macri, quien reconoció que la estrategia del PRO de desdoblar la elección no dio resultado: «Propusimos adelantar la elección para generar un debate de cómo cuidar lo logrado en la ciudad y resultó ser un error porque el Presidente logró derivar la agenda a un plebiscito nacional sobre su gestión». «No entiendo por qué poner la energía en donde las cosas funcionan en vez de trabajar juntos en todos los lugares, como muchas provincias feudales», se quejó Macri de la decisión de Milei de plantear una confrontación entre el PRO y La Libertad Avanza. «En los otros lugares el Presidente no se metió, acá puso todo», agregó a modo de reproche al Presidente. «Larreta ha traicionado a su propio partido» Macri dijo que Rodríguez Larreta protagonizó la «traición final» al PRO. Dijo que «está descalificado humanamente por todo lo que ha hecho» y dijo que fingió estar contento. «Él creía que nos ganaba», afirmó