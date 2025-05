En el funeral de Mujica, Axel Kicillof le pidió disculpas al pueblo uruguayo por el tuit de Javier Milei

Además, remarcó que «lo que pasa es que nos tiene un poco acostumbrados, milei, a que los que no piensan igual que él aún si hasta el día anterior era su mejor amigo, no es el caso, ¿no? Apela inmediatamente a los insultos, a denigrarlo». Sin embargo, advirtió que «esta vez se pasaron de vueltas porque hay mucha gente que acá en Uruguay, yo creo también que está de duelo y que no merece la orilla de enfrente a alguien con la influencia que tiene y menos todavía cuando me entero que el Presidente de la Nación. La verdad que estoy muy avergonzado»

«Estoy tremendamente avergonzado por que el Presidente haya hecho eso. Yo pido disculpas», cerró en la despedida del expresidente uruguayo, a la cual también asistieron el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés «El Cuervo» Larroque, y el diputado de Unión por la Patria, Hugo Yasky.

El mensaje de Kicillof tras la muerte de Mujica

Kicillof compartió un mensaje en redes sociales donde expresó su admiración por Mujica, a quien definió como un «líder popular, protagonista de la democracia uruguaya y gran presidente de su país». También recordó su historia de militancia, persecución y compromiso con la justicia social: “Pepe Mujica dejó la vida, pero también dejó un ejemplo inmenso de lucha, integridad y compromiso”, escribió el mandatario bonaerense.

La relación entre ambos dirigentes trascendía lo protocolar. En julio de 2024, Kicillof había visitado a Mujica y su esposa, Lucía Topolansky, en su chacra de Rincón del Cerro. En aquel encuentro, describió al exmandatario como una fuente constante de sabiduría y aliento. Aquel gesto de cercanía hoy se transforma en una despedida sentida, en la que el gobernador argentino participa no sólo como representante institucional, sino también como alguien que valoró profundamente la figura humana y política de Mujica.

Kicillof junto a Yamandú Orsi.

Último adiós a José Mujica: la gente le rinde homenaje en el Parlamento

El expresidente José Mujica tiene su despedida este miércoles en el Parlamento del Uruguay, y el féretro ya está en el Salón de los Pasos Perdidos, donde se lleva cabo el funeral de Estado para el histórico dirigente, del cual participan figuras de todo el arco político, incluido el expresidente Luis Lacalle Pou.

El cortejo fúnebre inició a las 10 en la Torre Ejecutiva e hizo tres paradas antes de llegar al Parlamento: pasó primero por el local de MLN-Tupamaros, que gestó y para el cual militó en la década del ’70; luego por la Huella de Seregni, sede del Frente Amplio (FA), por el cual escaló hasta la Presidencia; y finalmente por el local del MPP, el partido del cual era el máximo referente.

Apenas pasadas las 13, el cortejo con el féretro de Mujica, quien falleció el martes a sus 89 años, arribó al Palacio Legislativo. En una primera etapa, el salón se mantuvo abierto solo para unas 300 personas, en un momento de mayor «intimidad» entre los allegados del expresidente. Mientras que desde las 14 —una hora antes de lo previsto— comenzó la instancia pública y se abrieron las puertas para la ciudadanía y todas las personas que quieran acercarse a despedirse del histórico político.

Uno de los primeros dirigentes locales en presentarse a dar sus respetos al exmandatario fue el expresidente Luis Lacalle Pou, que se acercó a saludar a la viuda de Mujica Lucía Topolansky, y al actual jefe de Estado, Yamandú Orsi. También estuvieron el senador Javier García y el diputado Rodrigo Goñi, ambos del Partido Nacional (PN).

Poco después llegaron al salón de Pasos Perdidos el exmandatario, Luis Lacalle Herrera, y el exministro y senador, Luis Alberto Heber. En tanto, desde Argentina se acercó a presentar sus respetos el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Duelo nacional por la muerte de José Mujica

Como parte de los respetos al expresidente, el gobierno decretó duelo nacional por tres días, el 14, 15 y 16 de mayo, con banderas a media asta en todas las reparticiones del Estado, tanto en Uruguay como en el exterior, y honras fúnebres.

Mujica falleció a días de cumplir los 90 años como como consecuencia de un deterioro en su salud producto del cáncer de esófago que le fue diagnosticado en abril del año pasado y que, pese al tratamiento al que se sometió, se extendió luego al hígado y la enfermedad entró en fase terminal.

A pesar de su padecimiento, el expresidente continuó mostrándose en público y apuntaló la campaña que llevó a Yamandú Orsi a la Presidencia, yendo a votar en cada una de las instancias electorales hasta noviembre.

Precisamente, su ausencia en la votación de las departamentales del domingo pasado fue una muestra del agravamiento en su estado de salud, sobre el cual su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansky, había definido como “en la meseta”.