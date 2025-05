PJ: resbalaron intervenciones en Salta y Jujuy donde La Libertad Avanza superó al peronismo

En Salta, donde las fuerzas del cielo se impusieron incluso en la capital más allá del triunfo del gobernador Gustavo Saénz a nivel provincial, el PJ intervenido este año por la expresidenta a través del exministro de Seguridad Sergio Berni y la legisladora pampeana María Luz “Luchy” Alonso , no logró meter ni un diputado provincial.

«Aquí lo que se discute es política, no estamos interviniendo por cuestiones financieras del partido. La decisión política es reorganizar un partido que, por los últimos resultados y sus acciones, está más cerca de nuestros enemigos que de nuestra doctrina”, había expresado Berni en el inicio de la intervención del PJ de Salta dispuesto por la expresidenta.

El gobernador le respondió durante la apertura de sesiones de la legislatura local al afirmar que “los partidos son una herramienta. Nunca he buscado la bendición de un dirigente nacional que no conoce las necesidades de Salta y sólo viene en campaña electoral a levantarle la mano a uno o a otro. A nosotros no nos van a intervenir ni nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer”.

Este domingo, la estrategia de la intervención no arrojó resultados positivos para el PJ local que quedó marginado de la pelea por los cargos legislativos. Apenas cosechó 6% en la categoría de senadores provinciales y 4% para diputados en la capital provincial.

En Jujuy, el PJ no avanza

En Jujuy, donde se impuso también el oficialismo del gobernador radical Carlos Sadir, también resbaló el PJ intervenido desde el 2023, antes de la llegado de la expresidenta a la conducción nacional del partido. En esta provincia, a diferencia de Salta, el mandatario provincial está alineado al radicalismo de Gerardo Morales y es opositor a Javier Milei. A diferencia de sus colegas de Mendoza (Alfredo Cornejo), de Corrientes (Gustavo Valdés) y de Chaco (Leandro Zdero) donde el gobernador directamente incorporó a La Libertad Avanza a su frente electoral.

En Jujuy, el peronismo también se presentó dividido y quedó tercero. La senador nacional Carolina Moisés impulsó un armado propio al margen del PJ intervenido y quedó abajo del Frente Justicialista que salió tercero e incluyó a La Cámpora en la boleta. Al igual que en Salta capital, La Libertad Avanza también se impuso en la ciudad de San Salvador de Jujuy, un triunfo celebrado por el jefe de bloque de senadores nacionales, Ezequiel Atauche, brazo político de Santiago Caputo en la provincia.

La Libertad Avanza desplazó así al peronismo en Jujuy como principal fuerza de oposición. El peronismo tiene previstas internas para renovar su conducción en noviembre pero este domingo quedó en evidencia que no hay margen para divisiones. Un diagnóstico que se proyectó también a la elecciones bonaerense desdoblada del próximo 7 de septiembre donde el gobernador Axel Kicillof resolvió separar los comicios pese a la resistencia de la conducción nacional del PJ.

¿Es posible responsabilizar a Cristina por los fracasos provinciales del PJ en Salta y Jujuy? Puede ser una lectura posible pero, más allá de la intervención, los peronismos locales se encuentran en un proceso de asimilación a las fuerzas del cielo que, de facto, también hubiesen llevado a una licuación del perfil propio y opositor del partido de cara a las elecciones del 2027.

El próximo test electoral para las intervenciones del PJ dispuestas por el sex presidenta serán las legislativas del 8 de junio en Misiones. Allí el partido no presenta candidatos en una jugada que a nivel local se interpreta como un guiño a Carlos Rovira, jefe político del oficialista Frente Renovador para la Concordia Social que, a través de sus dos senadores, Carlos Arce y Sonia Decut, hizo caer el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara Alta.

Por Ezequiel Rudman