Mauricio Macri apuntó contra Javier Milei por Ficha Limpia: «La desilusión que tengo es infinita»

«Lo que sí era suyo era la responsabilidad de que saliera la ley, y no salió", lanzó con dureza.

En ese sentido completó: “Yo le creí, muchos le creímos, pero todavía hay algo peor que mentir, que es creerse las propias mentiras. Luego completó: “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”.

“Pero pese a los ataques y a los agravios, yo estoy en paz, porque tengo la certeza que la verdad siempre sale a la luz. ¿Sabe por qué? Porque somos una mayoría, los argentinos, que queremos vivir en un país sin corrupción. Porque somos una mayoría, los argentinos, que le decimos que no a los pactos de impunidad”, completó.

En esa línea, Lospennato responsabilizó al oficialismo por el fracaso legislativo y denunció que el Gobierno nacional elude hacerse cargo del traspié: “La gente no come vidrio. Si hay alguien antikirchnerista en este país, es el PRO. Nos enfrentamos al kirchnerismo durante más de 20 años, gobernando esta ciudad con todo ese aparato en contra. Lo que hace Milei roza el ridículo”.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes en diálogo con CNN Radio. Allí, Lospennato pidió que los referentes libertarios «asuman su responsabilidad» por lo ocurrido en la Cámara Alta: «No cumplieron porque no quisieron o no pudieron. Pero defraudaron la confianza del país. En vez de hacerse cargo, el Gobierno elige echarle la culpa a todos los demás».