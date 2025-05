Hay un transfemicidio por día en nuestro país y cero políticas públicas para afrontarlo

Desde que empezó el año, el Observatorio contra la violencia patriarcal Lucía Pérez lleva contabilizados 102 femicidios. “Casi uno por día”, dice a Las12 la periodista Claudia Acuña, directora del Observatorio.

“Pero la dinámica de estos crímenes hace que ya cuando vayas a publicar esto quede desactualizado, hay que contar uno por día. Esta es una dinámica de genocidio por goteo que no hemos logrado detener”, detalla. El equipo que lleva adelante el Observatorio es grande y cuenta con la asesoría legal de Cristina Monserrat, reconocida por sus luchas a favor de la Comunidad LGTBIQ+ y la coordinación de Anabella Arrascaeta.

“Se nos van las vidas de nuestras amigas, compañeras y vecinas. Cuando fue la primera marcha de Ni Una Menos llevamos el padrón público a la calle. Estaba Diana Sacayán entonces poniendo nombres en el padrón y al padrón siguiente su nombre era el que se escribía y la que lo estaba colocando era su sobrina”, recuerda Acuña. En 2025 ya hay 51 infancias huérfanas y muchas de esas infancias, además de haber perdido a sus madres, fueron testigos de los femicidios. “Cada femicidio afecta e impacta en todo un tejido social, en particular en las infancias, pero después vos ves también a todo el núcleo familiar, y a las personas, vecines, compañeres de trabajo que se destruye”, explica Acuña. Por eso, para ella, cada femicidio sería una oportunidad para sentarse a construir el nunca más en cada territorio, pero nada de eso se trabaja.

Una de las salidas posibles es que los femicidios se tomen en serio como políticas de Estado. “Se sigue tomando como si fueran crímenes pasionales; en los diarios ya no figura así, pero para los estados provinciales, municipales y nacionales sigue siendo un tema que no compete al resto de las instituciones”, explica Acuña. La responsable del Observatorio, que además trabaja junto a un gran equipo acompañando a las familias víctimas de femicidios y violencias, se pregunta, después de todo, a qué llamamos justicia, qué significa para las familias víctimas de femicidio. Muchos de los femicidios son llevados adelante por lo que desde el Observatorio llaman parentales: un ex novio, el marido, el ex marido, las parejas. Dentro de esos casos se encuentran también los femicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad, con sus armas reglamentarias. “Ahí hay una responsabilidad doble del Estado, esto ya lo marcó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el fallo de Olga del Rosario Díaz. Y en esos casos no hay ningún espacio de formación para manejar las violencias que ejercen dentro de la familia”, dice Acuña.