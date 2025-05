Momento letal para las personas en situación de calle

“En este momento el Estado no está más, hay que circular la plata entre nosotras y dar respuesta porque no queda otra” dice Florencia Montes Páez, referente de No Tan Distintes, un colectivo transfeminista que trabaja con personas en situación de calle desde hace más de 10 años. Ahora mismo están en la primera línea de la crueldad: un candidato a legislador rezagado del partido oficialista que deambula por la calle filmando a quienes no tienen ni techo ni comida, les dice “fisuras” y llama a la policía para que se los lleven presos. Ramiro Marra encarna la estrategia de hacer de las personas un descarte, pero no es una novedad, la idea de “limpiar” la Ciudad quitando colchones, frazadas y corriendo a las personas de las esquinas tiene una historia larga, ahora que se cuenta con el aval del gobierno nacional el asunto se encrudece y el trabajo de las organizaciones se vuelve una necesidad vital.

El momento es crítico o como dice Florencia Montes Páez “letal”: “Consumo ilimitado, compañeras que antes tenían armada una estructura donde había un manguito y una red que les permitía no estar en situación de calle o en consumo todo el tiempo, ahora no lo tienen. Hoy todo eso está desarmado y hay más violencia que antes. Es letal: consumo, calle y violencia de la policía y del vecino”, dice mientras prepara una reunión con sus compañerxs para contarles algo muy importante. Están en la casa que alquilan, hace tiempo que la plata no les alcanza y por eso armaron una colecta que difunden en redes sociales. Todo es así, a puro entrenamiento del músculo solidario y de una resiliencia desde la memoria. ¿Qué es lo que nos querés contar?, pregunta una de las chicas. Flor quiere ser muy clara con lo que tiene para decir, les pide que pongan el agua para el mate y que esperen a que llegue el resto.

Dentro de un rato será la ronda compuesta por pibas que salieron de la calle y que ahora son parte de la organización, también están quienes militan en No Tan Distintes desde el 2009, cuando compartían una merienda con personas que no tenían absolutamente nada, solo la posibilidad de que haya un otrx que acompañe.

Antes de que Flor cuente eso tan importante, junto a Daniela Camozzi, hacen una lectura política de la actualidad, como están como organización y que es lo que tienen por delante.

El Estado no está

“Lo que permitió Milei es que tanto el gobierno como los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires puedan tener expresiones de odio” explica Montes Páez, a eso se le agrega que los acompañamientos que ellas realizan tenían un apoyo importante en la institucionalidad: una internación, un SEDRONAR, Hospital Bonaparte, CeSAC, la hormonización de lxs compañrxs trans y la medicación para quienes tienen HIV, todo lo que ahora está desbaratado: “No es solo una cuestión de recursos, es una cuestión de narrativa, lo anti estatal y lo anti nuestra comunidad. El problema no es solo que no hay instituciones para que den respuestas o que cumplan con los derechos, el problema es que además las compañeras reciben más violencia social e institucional” explica.

Desde No tan Distintes están convencidas de que tienen que hacer lo mismo que hicieron siempre, un trabajo territorial de acompañamiento que tal vez ahora requiere de un tipo de radicalidad. “Al no estar ese elemento institucionalista, nos ponemos en el lugar de radicalizar la lucha, es como que no nos queda otra que resistir y hacer lo que hacemos siempre que es ir al encuentro con las compañeras”, dice y se recuesta sobre el sillón, el agotamiento es evidente. Los paradores les mandan gente porque están colapsados y entonces la demanda aumenta. “Esto es algo que pasó con el gobierno de Milei, que el Estado nos deriva, antes era una articulación con lo estatal y ahora es asumir el rol del Estado. No articulamos un tratamiento de salud mental sino que nos convertimos nosotras en el tratamiento”, dice.

Florencia Montes Páez milita en No Tan Distintes desde 2009. Foto: Jose Nico. El TUM (Taller de Usos Múltiples) es el lugar de encuentro, donde se puede cargar una SUBE, descansar, comer algo o hacer alguna lectura colectiva. En el último tiempo cada vez más personas se acercan a este espacio, son quienes o están en situación de calle efectiva o al borde de estarlo. “¿Por qué hacen esto?”, es una pregunta de una mujer que se acerca por primera vez a la organización. Y la respuesta que tienen es sencilla: «Es la forma que tenemos de hacer política», dice Daniela Camozzi, quien motoriza el proyecto editorial de la organización que fue lanzado el año pasado con el libro «Acompañar es político».

Daniela Camozzi encabeza el proyecto editorial de la organización Abduciendo Ediciones.Foto: Jose Nico Los gusta prepararnos para «lo peor» como oficio

La organización estuvo en la composición de la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista LGTBIQ+ el pasado #1F, como parte de la Columna Mostri y porque “fue una respuesta amplia frente a los discursos de odio bien mancomunada, nosotras sabíamos que era el lugar en donde teníamos que estar” dice Camozzi.

“El 1F fue una demostración de la radicalidad a la que podemos llegar en el sentido de no dejar pasar ese tipo de discursos, pero después eso no vuelve a la organización, no vuelve en términos de recursos ni en personas que se acerquen a militar”, dice Montes Páez, quien pone una mirada crítica pero a su vez admite que esta abatida contra el Estado les permite reafirmar su linea de composición autonomista: “Siempre la tuvimos, pero cuando hay Estado empezás a estar en una especie de híbrido, porque te encontrás en el lugar de interpelar al Estado porque sabés que te puede dar una respuesta y terminás hablando un lenguaje más institucional. Eso ahora no está”, concluye.

La lectura que tiene de este primer año de Milei es que hay asimilación: “Nos cuesta mucho pensar que el gobierno no está siendo cuestionado más que por organizaciones como nosotrxs y afines. Nos gusta prepararnos para lo peor, es una cuestión de oficio, así que preferimos pensar que hay Milei para rato y eso requiere de mucha organización”.

Contar la calle

El mate empieza a girar, hay comida para compartir y cuadernos para anotar, Flor les cuenta el motivo de la reunión, eso tan importante. La próxima semana van a hacer un relevamiento de las personas en situación de calle de la Comuna 1 y No Tan Distintes va a ser parte del grupo de organizaciones que van a salir a relevar con el fin de desmentir los números oficiales. El último informe en 2024 dio un total de 4049 personas en situación de calle en toda la Ciudad de Buenos Aires, desde las organizaciones que pensaron llevar adelante este relevamiento aseguran que es un número muy alejado de la realidad.

Muchas de las que están ahí fueron parte del Censo Popular de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires, realizado entre 2017 y 2019, año en el que fueron relevadas 7251, lo que representa un incremento del 23% con respecto al censo anterior. Se contabilizaron tanto quienes viven a la intemperie como quienes eventualmente duermen en paradores nocturnos. Estas cifras contrastan fuertemente con las oficiales, difundidas por el entonces vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, que informó que desde 2017 a 2019 se había registrado un incremento del 5% en esta población.

Integrantes de No Tan Distintes en el TUM realizando un taller de costura. Foto: Jose Nico La disputa es evidente, los datos oficiales no reflejan lo que las organizaciones ven todos los días, por eso decidieron coordinar un relevamiento en la COMUNA 1 que incluye los barrios de Retiro, San Nicolás, Congreso, Constitución, San Telmo, Puerto Madero y Monserrat para demostrar que solo en esa parte de la Ciudad de Buenos Aires hay más personas en la calle que los números que publican para el total de la CABA. El último informe realizado por GCABA en noviembre de 2024 arroja que hay un total de 4049 personas en situación de calle en toda la CABA, de las cuales 1236 están en calle efectiva y 2813 alojadas en Centros de Inclusión Social. De las 1236 personas encontradas en situación de calle efectiva, el 33,1% (410 PSC) fueron contactadas en la Comuna 1.

Ayer se realizó el relevamiento, fueron militantes de las organizaciones Abrigar derechos AMMAR – Casa Roja, Sopa de Letras, Madres de Plaza de Mayo, La Colectiva, Misión Solidaria, Isauro Arancibia. Amigos en el Camino, Sociabilidades x los Margenes, y Organizaciones políticas Comuna 1 y realizaron la recopilación de las encuestas en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Durante el día de hoy se realizará el procesamiento de las respuestas que incluyen temas de salud, trabajo y violencia institucional entre otras. La encuesta es anónima, se utiliza el código de identificación y realizaron tres turnos para poder abarcar distintos horarios del día. A cada persona relevada se le entregó una bufanda para el invierno.

Las organizaciones no difundieron que iban a hacer el relevamiento: “Esto tiene que ver a la recurrencia de los operativos de desalojos forzados que realiza la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacios Públicos de la CABA en connivencia con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Sabemos que ante la posibilidad de un relevamiento, los agentes del gobierno pueden multiplicar estos operativos recrudecer su carácter “limpiando la ciudad de manera violenta” y/u ofreciendo a las personas en situación de calle alternativas engañosas (ingreso a un hotel por pocos días, alojamiento en dispositivos nuevos)” explican desde el centro de cómputos en la Facultad de Sociales.

Por Euge Murillo