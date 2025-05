Ya hay 26 casos de sarampión y preocupa el poco avance de la campaña de vacunación: “Viene mal”

Los casos de sarampión siguen en aumento. Y la campaña de vacunación avanza a paso lento. Esta semana se conoció que ya son 26 los contagios confirmados en todo el país: 15 en la provincia de Buenos Aires, 10 en la Ciudad y uno en San Luis. En tanto, hubo 1500 notificaciones que están en estudio. Para esta época del año, el número de notificaciones mínimas esperables es de 320.

Si bien la gran mayoría de los casos confirmados se concentra en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), son 14 las provincias que registraron hasta fines de abril –fecha del último Boletín Epidemiológico Nacional– notificaciones por encima de las esperadas para esta época del año.

En Buenos Aires y CABA, por muchísima diferencia. Mientras que en territorio bonaerense lo esperable para esta altura del año es contar con 124 notificaciones, el sistema ya registró 866. En territorio porteño, en tanto, se registraron 380 cuando lo esperable es tener 21. En ambos casos la cantidad de notificaciones ingresadas hasta el momento superó la cantidad esperable para todo el año: 367 y 62 respectivamente.

En otras provincias la situación es menos alarmante pero no debería desatenderse. Además del contagio confirmado en San Luis (una beba aún sin vacunar, por su edad, y con antecedente de viaje a México), hubo elevadas notificaciones ante sospechas en provincias como Jujuy (23 notificaciones, cuando lo esperable para esta época es 5) y Mendoza (36 notificaciones, cuando lo esperable era 14).

Solo un 10% de vacunación

“Solo el 10 por ciento de la población objetivo se acercó a los centros de vacunación”, dijo la subsecretaria de Planificación Estratégica del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, en diálogo con Buenos Aires/12. Afirmó que la campaña “viene mal” y apuntó a la responsabilidad del Gobierno nacional, que no participa de las campañas de difusión y deja el tema en manos de las jurisdicciones.

“El Gobierno nacional lo que hace es proveer las vacunas, como todas las de calendario, pero no más que eso –indicó Ceriani- Pedimos dos cosas en particular para esta campaña: una es que no se limite solamente al AMBA. Hoy la campaña de vacunación es solamente en el área metropolitana y eso hoy es un problema porque ya tenemos un caso en San Luis”.

Ante una enfermedad extremadamente contagiosa como es el sarampión, la especialista consideró que “es una decisión equivocada” limitar la campaña. Además, advirtió sobre la “cantidad limitada de dosis” y la escasa inversión en pauta publicitaria.

Desde la provincia de Buenos Aires se difunde la campaña “todo lo que se puede” y se intenta “sacar las vacunas al territorio, y esto lo trabajamos mucho con los municipios, pero en una provincia tan grande llegar a todas las casas es prácticamente imposible (…) Necesitamos que haya cierta sensibilidad por parte de la población respecto al riesgo de esta enfermedad”.

Se sabía

Cuando se cumplió una semana desde el inicio de la campaña de refuerzo –que implica dosis extra para bebés desde seis meses hasta niños y niñas de cinco años- las cifras que difundió el Ministerio de Salud de la Nación resultaron alarmantes: “En una semana se aplicaron 9.912 dosis”, informó la cartera que conduce Mario Lugones. Para una población objetivo de 708.000 personas, a ese ritmo tomaría 71 semanas completar la campaña con la que se busca frenar el brote.

A un mes del inicio de la medida, el panorama no es alentador. Si solo se vacunó el 10% como informó el área de Salud bonaerense, quedan más de 630.000 personas por vacunar.

“La vacunación depende de las jurisdicciones. Provincia y Ciudad de Buenos Aires tienen que ver cómo vacunar en las zonas que consideran críticas”, respondió por entonces la cartera de Lugones ante la consulta de Tiempo.

Desde Provincia, la respuesta fue en línea con lo que está pasando: “hasta que no haya una campaña nacional va a ser acotada a lo que pueda hacer cada jurisdicción. Estamos poniendo todos los recursos disponibles y pertinentes para vacunar a cada vez más gente. Está todo. Pero hay una cuestión de la percepción de la vacunación: hasta que no sea algo nacional, que se instale en la agenda, que uno lo vea por todos lados, no va a funcionar”.