Copa Libertadores: Racing busca quedar como líder del Grupo E

Racing visitará este martes a Bucaramanga de Colombia en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores en el cual buscará una victoria que le permita quedar como líder de esta zona.

En un duelo clave para ser líder absoluto del Grupo E, Bucaramanga es el puntero con 5 unidades, mientras que Racing suma 4 puntos al igual que Fortaleza de Brasil; en tanto, Colo Colo cierra la tabla con 2.

La Academia quiere redimirse de sus errores en fechas pasadas y reencontrarse con la victoria, lo que le costó el liderato de su zona. La mira está focalizada en un nuevo sueño copero, y el primer paso es afirmarse en el primer puesto de su grupo con una gran ventaja en comparación a sus rivales.

Ya clasificado en el Torneo Apertura, en el cuerpo técnico de Racing aprovecharon para rotar a ciertos jugadores y darles descanso a otros en la última fecha de la Liga Profesional, donde aguarda Platense en los play-offs.

El equipo de Avellaneda viene de vencer ajustadamente a Newell’s Old Boys como local en la fase regular del Torneo Apertura, pero el entrenador Gustavo Costas no podrá contar con Gabriel Rojas, quien no jugó ante el conjunto de Rosario y tampoco formó parte de la delegación que viajó a Colombia.

El defensor tiene una parameniscitis en su rodilla izquierda de la que no logró recuperarse, por lo cual no será de la partida ante el conjunto colombiano, mientras que Costas deberá decidir si en la defensa jugará Marco Di Cesare o Nazareno Colombo.

En tanto, los otros jugadores que se perderán el encuentro frente a Bucaramanga serán los mediocampistas Bruno Zuculini -que se recupera de un desgarro de grado dos en el sóleo- y Matías Zaracho, quien tiene una lesión en el cuádriceps izquierdo.

Si bien el entrenador racinguista aún no confirmó a los once titulares, se estima que regresarán al once inicial Maximiliano Salas, Agustín Almendra y Luciano Vietto, en tanto los que saldrían serían Santiago Solari, Richard Sánchez y Adrián Fernández.

Por el lado de Bucaramanga, Fabián Sambueza, quien superó una lesión de rodilla, volverá al equipo titular, según indicó el entrenador Leonel Alvarez, mientras que Luciano Pons no jugaría y los que pelean por un lugar son Andrés Ponce, Jean Carlos Blanco y Adalberto Peñaranda.

«Esperamos realizar una gran presentación y jugar con la ilusión de sumar tres puntos de locales que nos permitan seguir avanzando en la Copa. Esto es hasta el final y competiremos hasta el final. El que gana es porque hizo algo mejor, y ojalá no nos falte nada este martes en la Copa Libertadores», remarcó Alvarez.

Los Leopardos siguen con hambre y están con las garras afiladas en el ámbito internacional: son líderes invictos luego de ganar un partido e igualar en dos oportunidades. En esta fecha enfrentarán a su escolta que quiere reponerse luego de haber caído ante ellos en el Cilindro de Avellaneda.

En la liga de Colombia, Bucaramanga perdió ante Llaneros con equipo alternativo y es el tercer partido consecutivo a nivel nacional que no gana, dado que cayó en dos oportunidades e igualó la restante.

El encuentro se llevará a cabo desde las 19 (Disney+ Premium) en el estadio Américo Montanini, Colombia.