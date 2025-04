Presionado por la AFA tras el video de las supuestas coimas, Moretti dejó de ser el presidente de San Lorenzo

Acorralado por la AFA para que se aleje del club, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Moretti, anunció que se aleja de la institución de Boedo luego de que se viralizara un video en el que se lo ve recibiendo una suma de dinero en efectivo presuntamente vinculada a la inclusión de un juvenil. Así lo anunció el propio Moretti este martes por la noche en redes sociales, en un comunicado en el que dijo alejarse de San Lorenzo para que «la justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia».

«Con el fin de ejercer una legítima y libre defensa tanto judicial como mediática y para resguardar a la institución de los hechos que se me atribuyen, desde mañana miércoles (hoy) tomaré una licencia a mi cargo como presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro«, anunció el dirigente. Asimismo, añadió: «Me presentaré a primera hora tanto en la justicia ordinaria como en el Tribunal de Ética y disciplina del club para demostrar mi absoluta inocencia. Está licencia la tomo con el fin que la Justicia investigue con absoluta tranquilidad y transparencia. San Lorenzo está por encima de todo y de todos».

El alejamiento ocurrió tras una jornada en la que el bloque oficialista sostuvo una reunión en el estadio para definir los pasos a seguir y desde AFA dejaron en claro su postura de solicitarle a Moretti que deje su puesto por 90 días, con tiempo hasta este miércoles para presentarlo y con la intención de descomprimir una situación que causó gran revuelo. Durante el mismo martes se viralizó un chat entre Moretti y Matías Lammens, ex presidente de San Lorenzo, en la que éste le deja en claro la existencia del video y que la AFA ya le había quitado el apoyo al actual titular.

Quien tomaría ahora la presidencia es el actual vicepresidente, Néstor Navarro, que llegaría este jueves al país. La oposición, sin embargo, solicita nuevas elecciones.

El último intento de Moretti

El martes por la tarde, Moretti, había asegurado que el video en donde supuestamente pidió una coima es «una cama» de gente que lo quiere ensuciar y que llevará el tema a la Justicia para aclarar la situación.

«Claramente me quisieron hacer una cama. Hay gente que me quiere ensuciar, no voy a decir quiénes son pero quieren manchar mi imagen y ya los voy a agarrar», expresó el entonces presidente del club de Boedo en una entrevista con la señal de cable TyC Sports. «Nunca recibí una coima y no me interesa. Yo recibí una donación y ese video está editado. Hay una mala leche y una mala intención para el presidente de San Lorenzo«, aseguró Moretti.

A su vez, el mandatario expresó que quisieron hacerle un Golpe de Estado que falló en diciembre de 2024 y ahora le pusieron «esto», para bajarlo. «Me dijeron que iba a ser una donación. No es un coima porque la plata ingresó al club», remarcó. Y añadió: «La mujer me reconoció que fue una donación, no una coima, por lo que está registrado que fue eso y no lo que me quieren ensuciar».

Moretti también aseguró que no era para fichar a un jugador y que le «pidieron dinero». «Yo nunca le dijo a los entrenadores que tiene que jugar tal jugador. Nunca recibí una coima ni hice eso con los técnicos. Ese dinero entró al club, a tesorería», objetó, con nerviosismo, el presidente del club de Boedo.

Aseguró que no vio el video pero recordó el momento y detalló su punto de vista. Además, sostuvo que no va a mancharse por 25.000 dólares y que «nadie» va a voltearlo. «Estamos más unidos que nunca. Toda la oposición está en mi contra, extorsiona y me quieren sacar con amenazas», reveló Moretti.

«Todos los miembros del bloque sabían del dinero, de la donación y de las extorsiones. Yo les dije que no me iba a manchar. tengo todo para demostrarlo», expresó enérgico. Según Moretti, la donación fue en dos partes porque la madre, María José Scotini, quería que juegue en San Lorenzo cuando, supuestamente, estaba en Lanús.

Este relato de Moretti fue descrito en una nota del Diario Hoy de La Plata, de quién es dueña Scotini.

Un balance contra Moretti

El relato de Moretti, sin embargo, tuvo poca vida. Un socio de San Lorenzo reveló el balance de los ejercicios económicos 2023/2024, tras la fuerte acusación hacia el presidente de la institución, Marcelo Moretti, de recibir 25 mil dólares a modo de coima en una cámara oculta.

El mandatario del «Ciclón» aseguró en declaraciones televisivas que dicho dinero se trataba de una «donación» y que «apenas recibió la plata, fue ingresada a tesorería«. Sin embargo, a través de las redes sociales, un socio y ex trabajador de la entidad del Bajo Flores compartió una imagen del ejercicio económico 23/24 de la institución de Boedo en la que muestra que el oficialismo asentó donaciones por 11 millones de pesos.

En tanto, dicha suma sería menos de la mitad de los 25 mil de la divisa estadounidense que Moretti afirma haber recibido como donación en abril del año pasado.