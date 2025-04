Kicillof encabezó un acto por los «500 días sin obra pública nacional» y pidió no votar a los candidatos de Milei

El gobernador Axel Kicillof encabezó este miércoles un acto en la Universidad Nacional de San Martín al cumplirse «500 días sin obra pública nacional» y, además de criticar al gobierno de Javier Milei por paralizar mil obras que estaban previstas en la provincia, envió un fuerte mensaje en clave electoral a los bonaerenses: «Si votan a los candidatos de Milei va a ser muy difícil para nosotros seguir así».

El acto tuvo lugar frente a la Torre de Innovación Científico-Académica (TICA), una de las obras reactivadas por el Gobierno provincial con una inversión de $3.685 millones, luego de haber sido paralizada por Nación. Kicillof estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el intendente local, Fernando Moreira; y el rector de la casa de estudios, Carlos Greco.

«Venimos a denunciar las terribles consecuencias que provocan las políticas de ajuste y desinversión del Gobierno nacional: el parate en obras educativas, de salud o de infraestructura social básica es una decisión criminal», afirmó Kicillof al hablar de las mil obras que el gobierno nacional paralizó en la provincia desde que asumió Milei. Esa paralización fue plasmada también en un documento que suscribieron intendentes bonaerenses y de otras provincias que será ahora elevado a la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación.

El mandatario explicó que la obra pública produce «un círculo virtuoso» porque genera «trabajo, producción, industria nacional, más consumo», y destacó que cada vez que su gestión inaugura una nueva obra, los vecinos piden otra. Y sentenció: «El único que no lo entiende es Milei».

Foto: Prensa Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires

Tras reiterar que el plan económico libertario «no es novedoso» y criticar el nuevo pedido de deuda al FMI, Kicillof se metió de lleno en la campaña electoral que se avecina. Y lanzó una advertencia: «Tiene que saber el pueblo de la Provincia de Buenos Aires que si votan a los candidatos de Milei nos va a resultar prácticamente imposible a nosotros seguir así porque la decisión de Milei es terminar con el federalismo, fundir a la provincia, concentrar cada vez más y que cada uno se arregle como pueda, sin Estado».

Recordó que el objetivo de Milei es «destruir el Estado» y llamó a bloquear el ingreso de la motosierra y los topos a la provincia de Buenos Aires en las elecciones del próximo 7 de septiembre. «Ese topo que destruye el Estado se tiene que quedar afuera de la provincia de Buenos Aires: no puede estar en los concejos deliberantes, no puede estar en la Legislatura bonaerense», remarcó y aseguró que «es muy difícil con gente que quiere romper el Estado, darle resultados a nuestro pueblo».

En este punto, le pidió un esfuerzo a la dirigencia peronista para poder explicar cuál es el debate en la campaña, qué modelos están en disputa. «Tenemos que explicar para que se comprenda bien que, de prosperar y de continuar la política de Milei, no sólo no resolverá los problemas que dice resolver, sino que además generará un desastre en el corto plazo y una calamidad en el largo plazo», afirmó.

En el final, llamó a ofrecer «una alternativa» electoral a los bonaerenses. «Hay que darle expresión electoral, hay que ir a las urnas para que se vote no por el pasado, no por los austríacos, no por teorías que no sirven, sino por un futuro mejor», cerró.

Foto: Prensa Gobernacion de la Provincia de Buenos Aires

En el arranque del acto, el ministro Katopodis aseguró que la paralización por casi dos años no tiene precedentes. «Dos años sin obra pública nacional no pasó en décadas, nos tiene que alarmar y movilizar. Por eso estamos acá para marcar que no vamos a bajar los brazos cuando se trata de dedicir qué país queremos hacia adelante y para los pibes», apuntó.

Al hablar de las elecciones, pronosticó que La Libertad Avanza pondrá «un combustible muy alto de odio y violencia en la discusión electoral en todo el país», pero aseguró que en la provincia «vamos a seguir dando pelea por lo que está bien y está mal, y está mal que endeuden a la Argentina y no usen ni un sólo dólar para terminar estas obras».

La ministra Batakis, en tanto, remarcó que continuar las obras que estaban programadas por la Provincia y reactivar otras que dejó paradas el Gobierno nacional es exclusivamente «una decisión política». Y precisó que a las 8 mil viviendas que están en marcha se le sumarán otras 2 mil que abandonó la Nación. «Paralizar la obra pública no es gratis: se destruyen fuentes de trabajo y producción, se dejan cientos de pibes y pibas sin escuela, se pierden las oportunidades del desarrollo», señaló.

Por: Jorgelina Naveiro