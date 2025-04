Sarampión: la campaña de vacunación podría tomar casi un año y medio en completarse

En una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) encabezada por el ministro de Salud, Mario Lugones, con los referentes del área de cada provincia, la cartera sanitaria nacional informó cómo avanza la campaña de refuerzo de vacunación contra el sarampión, tras la confirmación del caso número 19 en AMBA. “En una semana se aplicaron 9.912 dosis”, difundió el Ministerio. Para una población objetivo de 708.000 personas –como precisó la misma cartera el lunes último- a este ritmo tomaría 71 semanas completar la campaña con la que se busca frenar el brote.

La falta de visibilidad de la campaña está, paradójicamente, a la vista. En territorio porteño, empapelado con publicidad de la inexistente Línea F de subte, casi no se ven carteles que recuerden que hay una medida preventiva en curso y que deben vacunarse bebés desde los seis meses hasta niños y niñas de cinco años.

“La vacunación depende de las jurisdicciones. Provincia y Ciudad de Buenos Aires tienen que ver cómo vacunar en las zonas que consideran críticas”, respondió el área de Lugones.

Desde Provincia confirmaron –tras evaluarlos con CABA- los datos aportados por Nación. Sobre el ritmo de la campaña, señalaron: “Difusión se está haciendo, pero hasta que no haya una campaña nacional va a ser acotada a lo que pueda hacer cada jurisdicción. Estamos poniendo todos los recursos disponibles y pertinentes para vacunar a cada vez más gente. Está todo. Pero hay una cuestión de la percepción de la vacunación: hasta que no sea algo nacional, que se instale en la agenda, que uno lo vea por todos lados, no va a funcionar”.

19 casos y contando

Según el Boletín Epidemiológico Nacional publicado esta semana “se han confirmado un total de 19 casos distribuidos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Provincia de Buenos Aires (PBA)”.

La mayoría de los casos se concentran en la Comuna 14 de CABA, con una decena de contagios detectados. Nueve de ellos están vinculados al primer caso diagnosticado en febrero de 2025 –ya sea por contacto directo o por transmisión comunitaria, en la zona de residencia o en sala de espera hospitalaria-. Cinco de los casos residen en edificios de propiedad horizontal en la comuna 14. Los otros 5 residen en las comunas 1, 4 y 12.

En PBA se confirmaron nueve casos. Seis de ellos presentan “vínculos epidemiológicos claros con los casos de CABA o entre sí, un caso corresponde a contactos identificados en la investigación epidemiológica, otro corresponde a un contacto hospitalario de la misma cadena de transmisión”.

Sólo en uno de esos casos aún no es posible determinar el nexo con las cadenas de transmisión. En tanto, siguen bajo monitoreo las personas que tuvieron contacto con las contagiadas.

Cuando Provincia anunció el inicio de la campaña de refuerzo, tras recibir las dosis que esperaba de Nación, el ministro de Salud Bonaerense, Nicolás Kreplak, planteó: «A principios de esta semana nos llegaron las vacunas para esta estrategia definida por el gobierno nacional, que resulta necesaria pero insuficiente para abordar la magnitud del problema. No hay motivos para pensar que el área de riesgo se circunscriba exclusivamente al AMBA, nación debe comprar vacunas para todo el país».

Quiénes tienen que vacunarse

Bebés, niñas y niños de seis meses a cinco años deberán recibir una dosis de refuerzo, independientemente de las vacunas que le corresponda recibir por calendario. Se trata de una dosis extra que busca reforzar la protección en el marco de un brote y con circulación comunitaria de la enfermedad.

Tanto en la región metropolitana de la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires el refuerzo se recibe de forma gratuita y sin turnos previos en hospitales y centros de salud.

Esta dosis aplicada durante la campaña no debe considerarse como parte del esquema regular contemplado en el Calendario Nacional de Vacunación: quienes reciban esta dosis de doble viral deberán igualmente completar su esquema regular de vacunación con las dosis de triple viral indicadas a los 12 meses y a los 5 años.

Para niñas y niños que no hayan recibido una dosis de la vacuna triple viral después de los 13 meses de edad, el Ministerio de Salud bonaerense aclaró que deben recibir primero una dosis de esta vacuna (correspondiente al recupero de la indicada para los 12 meses según el Calendario Nacional de Vacunación) y, tras un intervalo de 28 días, la segunda dosis de doble viral.

Por: Luciana Rosende