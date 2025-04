En el mileísmo descartan darle la cabeza de lista a los aliados del PRO y los mandan a la cola

Mientras los armadores nacionales esperan con ansias los resultados de la primera batalla electoral que tendrá lugar este domingo en Santa Fe, donde los candidatos oficialistas se encaminan a dar una pésima performance, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires los libertarios se preparan para dar pelea. Con un largo año electoral por delante, dentro del oficialismo entienden que del resultado en territorio porteño y bonaerense dependerá no sólo el tipo de acuerdos que cierren con el PRO en el resto del país sino también la estabilidad de un gobierno que juega todas sus fichas en la ruleta dolarizada que auspicia el FMI.

El desdoblamiento electoral que Axel Kicillof definió por decreto en los últimos días, en medio de su tensa puja con el camporismo, sacudió por completo el escenario bonaerense. El movimiento del gobernador, que busca consolidar el poder que construyó en los más de cinco años que lleva al frente de la Provincia, obligó a los campamentos opositores a reacomodar sus estrategias para llegar al 14 de mayo, día del cierre de alianzas en PBA y cuatro jornadas antes de las elecciones en CABA, con algo más que contratos de palabra.

Fue este adelantamiento lo que obligó a Karina Milei y sus armadores Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja a poner primera esta semana. El lunes, bajo total hermetismo, el titular de La Libertad Avanza bonaerense cenó con Cristian Ritondo y Diego Santilli, principales auspiciantes de la confluencia del PRO y los libertarios. Allí las partes entendieron como necesario avanzar en línea recta con la deseada convivencia, que no se logró en territorio porteño. Acordaron volver a reunirse para sellar aquella conversación con una foto. Dos días después, en el despacho de Martín Menem, todos los actores más el intendente Guillermo Montenegro posaron sonrientes sobre una mesa sin cafés.

El apuro lógico de ambos campamentos responde a la necesidad de sellar las bases y condiciones de una confluencia que, pese a parecer natural, no es para nada simétrica. Dentro del oficialismo nacional no tienen intención alguna de negociar con sus inseparables aliados como pares. Por el contrario, afirman que cada uno de los recién llegados deberán sentarse en la mesa como “uno más” y sin aspiraciones de traer consigo a los aparatos que acompaña a cada referente. “No nos interesa tener bancas en la Legislatura sólo para bloquear a Kicillof. Apuntamos a un acuerdo más profundo y no sólo electoral. Queremos hacer algo que perdure por los próximos 20 años”, ilustró semanas atrás una fuente al tanto de los arreglos entre ambas tribus.

Otra de las cláusulas inquebrantables que sumaron los encargados de diagramar la estrategia electoral libertaria es la condición de que Mauricio Macri no forme parte de ninguna de las mesas de negociación abiertas desde hace meses. En concreto, el círculo íntimo de Javier Milei entiende necesario que, para consolidarse como única fuerza que represente a la derecha nacional, el expresidente no debe introducir ninguno de sus intereses en la discusión. Por el contrario, la aspiración que unifica a la mesa chica mileísta es concretar una diáspora de figuras amarillas hacia el partido violeta, sin que esto implique cerrar filas en una coalición que aglutine a ambos bandos. “Esto es La Libertad Avanza, nada de nombres compuestos”, sentenciaron cerca del presidente.

Karina, ama y señora de la lapicera libertaria, hizo saber desde un primer momento que quiere a sus alfiles encabezando todas y cada una de las boletas en los diferentes distritos. Sin embargo, además de la presión que ejercerán hasta último momento las cabecillas amarillas para intentar imponer a sus laderos, hay una instancia que la hermanísima aún no pudo sortear. La falta de nombres propios en un partido que pese a consolidarse en el Ejecutivo sigue con carencia de figuras complica los planes de El Jefe, que por estas horas está siendo presa de su propia decisión.

Esta situación llevó a la menor de los Milei a tomar medidas extremas. En la Ciudad, por caso, Karina debió entregar a regañadientes a Manuel Adorni para que encabece la lista libertaria en el principal territorio de disputa que tiene con el expresidente ojos de cielo. El vocero con rango de ministro oficia como testaferro del poder de la secretaria general de la Presidencia, en particular en los lugares donde antes no tenían acceso. El desembarco del equipo del portavoz al humeante Salón Martín Fierro, donde Santiago Caputo y su ejército de súbditos tejen los hilos de los principales organismos del Estado nacional, es sólo un ejemplo de ello.

La hermana presidencial teme que la misma encerrona la sorprenda del otro lado de la General Paz. La cada vez más latente posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner compita como candidata a legisladora por la tercera sección electoral obliga al oficialismo nacional a reacomodar sus fichas para intentar hacer pie en un circuito municipal donde La Cámpora desarrolla su reinado con absoluta tranquilidad.

En este sentido, en los últimos días se especuló con la posibilidad de que Sebastián Pareja fuese quien encabezara la lista violeta en aquella contienda. Sin embargo, el expatriado menemista ya es poseedor de una banca dentro del Senado bonaerense, que dejó en licencia para asumir como subsecretario de Integración Socio-Urbana, por lo que su participación dentro de la boleta bonaerense podría concretarse sólo después de renunciar a su senaduría. Un espectáculo con demasiados reflectores para un partido que deberá seguir abrazado a su discurso anticasta para ocultar los manejos tradicionales que se ejecutan en las cajas más poderosas del estado nacional.

Con este escenario, los próximos días del oficialismo estarán circunscritos a darle forma a un acuerdo cada vez más inevitable. Todavía sin fechas confirmadas se espera que los principales actores de esta alianza vuelvan a reunirse en las siguientes semanas para ponerle un cierre a las negociaciones que se abrieron desde hace más de un año. La única certeza es que el bostero mirará desde afuera.

Por: Tatiana Scorciapino