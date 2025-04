Mauricio Macri volvió a cargar contra Karina Milei y cuestionó el tipo de cambio

«Todo el día comentan que para Karina Milei es una obsesión ir por el PRO», dijo Mauricio Macri

Macri lamentó que, pese a esto, no haya habido un acuerdo entre su partido y LLA, y sostuvo que fue «el triangulo de hierro de su entorno» el que cerró las puestas a una alianza de ese tipo.

«Yo he tenido conversaciones varias veces» con Milei, dijo Macri, en las que hablaron de «soñar juntos un proyecto de país, que él llamo 1870, por el comienzo de la época de oro liberal, para unir fuerzas y, claramente, su círculo, su triángulo de hierro es el que ha dicho que no».

En ese sentido, afirmó no creer «que el Presidente sea un mentiroso», pero explicó que en sus conversaciones, Milei le «decía que sí, que le parecía fantástico» trabajar juntos, pero «nada de eso sucedió, y de un proyecto de país hemos terminado en un proyecto de poder».

Más tarde, en una entrevista con LN+, cuestionó: “¿Hubo alguna vez algún partido que no siendo gobierno haya hecho lo que hizo el PRO durante este año y medio por el oficialismo actual? No existe en la historia. No solo apoyamos públicamente en la segunda vuelta y fiscalizamos. Después, las cinco veces que estuvieron al borde que los orcos quisieran tumbar el Gobierno y el plan económico, el Pro fue el que sacó las papas del fuego. No solo porque votó, sino porque los muy buenos diputados que tenemos se ocuparon de la labor en las comisiones y en el recinto mientras los de ellos se tiraban agua, megáfonos, se agarraban a piñas”.

Sobre la disputa entre ambos partidos, Macri analizó: “Es muy complejo de entender este tipo de actitudes. Todos los noticieros dicen que La Libertad Avanza va por el PRO. El adversario es el kirchnerismo, el populismo. Nosotros hemos aguantado en la Ciudad, la hemos transformado, modernizado con infraestructura del siglo XXI. Todo eso lo hemos hecho acá. Y de golpe la prioridad [para el Gobierno] es el Pro en la Ciudad, que la Ciudad destaca por sobre todas los lugares donde ha gobernado el populismo en la Argentina. ¿No sería más una prioridad La Rioja por los Menem? No es justo”, apuntó.

Javier Milei y Mauricio Macri. Noticias Argentinas

Qué dijo Mauricio Macri sobre el rumbo de la economía de Javier Milei

Pese a esas diferencias, el exmandatario dijo que en materia económica «no hay duda de que estamos el rumbo correcto», aunque recalcó: «Mientras tengamos el cepo estamos rengos y el Presidente lo sabe».

«Se ha logrado evitar una hiperinflación que parecía imposible de evitar y empezamos a bajar la inflación, pero todavía no llegamos al equilibrio perfecto», dijo, y aclaró que «esto es solo la base para empezar a construir un país en el que cada uno pueda realizar sus sueños».

Macri consideró: «Tampoco hay que pensar que llegamos a algún lugar. Uno viene tan golpeado que festeja haber bajado la inflación, pero eso es solo el comienzo del desarrollo argentino que tanto esperamos y soñamos».

«El equilibrio fiscal es muy importante, pero hay que mejorarlo, hay que achicar el Estado mucho más», para alcanzar «ese bien tan difícil de lograr que es la confianza y que la gente vuelva a creer que hay que invertir en la Argentina».

Consultado sobre si el dólar está atrasado, respondió: «Esto se arregla bajando impuestos o teniendo otro tipo de cambio. Ellos (por el Gobierno) dicen van a bajar impuestos, el tema es que hoy la falta de un superávit fiscal más cómodo hace que todavía no se puedan bajar los impuestos entonces ahí estamos trabados».

«Con estos impuestos es muy difícil crecer y producir», puntualizó y dijo que un acuerdo con el FMI «es necesario» y lo consideró como «un granito de arena más para reconquistar la confianza» en la Argentina.

Finalmente y ante una pregunta sobre las críticas de Cristina Kirchner al acuerdo con el FMI, dijo que la ex vicepresidenta «finge demencia o es una mentirosa compulsiva», ya que ella «vació el Banco Central y las AFJP«.

«Está demasiado sobregirada, son muchos años de defender lo indefendible y destruir el país», aseveró.