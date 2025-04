Milei aseguró que tras el acuerdo con el FMI no va a devaluar: «lo que faltan son pesos, no dólares» En una entrevista con Luis Majul, el presidente ratificó el anuncio de un acuerdo por U$S 20.000 millones que hizo por la mañana el ministro Luis Caputo, pese a que propio Fondo relativizó. También aseguró que buscan más préstamos internacionales. El vocero Adorni pidió calma.