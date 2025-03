Ricardo Alfonsín lanzó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

El dirigente de extracción radical y exembajador de Argentina en España Ricardo Alfonsín lanzó su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires con su partido Frente Amplio por la Democracia.

En un acto que se desarrolló en Unione e Benevolenza, Ricardo Alfonsín lanzó criticas a los radicales aliados a Javier Milei y les pidió una “autocrítica”.

Según el exembajador, en la provincia de Buenos Aires «tienen que saber bien qué es, qué representa y al servicio de quién va a estar el radicalismo a partir de 2025 y también al servicio de quién va a estar el PRO y gran parte del Encuentro Federal».

«En definitiva, todo ese bloque representa a un bloque de derecha al que tenemos que tratar de ganarle en las próximas elecciones para equilibrar el poder en Argentina”, afirmó, en diálogo con la 750.

Junto a Silvia Saravia de Libres del Sur, Gustavo López de Forja y Martín Canay de Socialistas Alfonsín conformó el Frente Amplio por la Democracia que competirá en las próximas elecciones legislativas de octubre. El mensaje del lanzamiento fue claro: “Para frenar el autoritarismo y defender la democracia”.

Por otra parte, criticó a los radicales cercanos al Gobierno. “Yo no he visto todavía a nadie que haga una autocrítica acerca de lo que ha venido haciendo el radicalismo, no he visto a nadie que diga que está en contra de las decisiones que acompañó el partido durante la primera gestión de Milei. He visto, sí, que digan que quieren ocupar el lugar del centro. Dice muy poco eso. Primero deberían decir cuáles son los extremos, porque desde mi punto de vista el único extremo que existe en Argentina es la derecha, no existe un extremo en la izquierda entre los que pueden ganar elecciones. Me gustaría que me dijeran qué relación debería existir entre el Estado y la economía, o entre el mercado y la democracia, cuál debe ser el rol del Estado en la distribución del ingreso, qué piensan del sistema tributario, qué tipo de reforma laboral proponen, qué piensan que debería ser el país en esta disputa internacional que se da entre China y Estados Unidos, qué piensan del Mercosur”, enumeró.

“Que digan cosas como estas porque, si no, la gente cuando va a votar no sabe bien qué es lo que vota”, cerró.