Qué hacer con los mileistas friendly: la interna de fondo en el peronismo

La votación del DNU en blanco para que el gobierno nacional haga un nuevo acuerdo con el Fondo mostró el alcance del gobierno de Javier Milei dentro del peronismo no kirchnerista. El brazo articulador fueron los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán, Raúl Jalil, de Catamarca, Martín Llaryora, de Córdoba, y el satélite radical Gerardo Zamora de Santiago del Estero. En ese contexto el kirchnerismo volvió criticar al peronismo «torcido» y Máximo Kirchner llamó a “sacarle la navaja al mono”.

La diputada nacional y consejera del PJ que conduce Cristina Fernández, Vanesa Siley salió a criticar al “peronismo que se torció”, al que alude su jefa política y que, argumenta, empezó durante el gobierno de Alberto Fernández. La posición de Cristina con respecto a la deuda quedó expresada en el documento que publicó con antelación y que le estampó el sello institucional del partido. Pero estos cuatro dirigentes no parecen querer pararse bajo la conducción de la titular del partido.

En ese sentido, Siley señaló una hilera de hitos de votaciones en las que estos dirigentes aportaron los votos para cumplir los deseos del gobierno. “La Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma laboral forman parte de un proceso de venta del país, que afecta directamente a la población”, sostuvo.

Horas después de que los cuatro catamarqueños que responden a Jalil, Silvana Ginocchio, María Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, se ausentaran al momento de la votación del decreto, Javier Milei transfirió por decreto el control del complejo minero de Capillitas a la provincia de Catamarca. Estos legisladores también habían acompañado el blindaje al veto presidencial del aumento presupuestario a las universidades, cuando Jalil le pidió a Ávila que no diera quórum.

La semana pasada, Llaryora lanzó la licitación para el tramo final de la autopista 19, con un presupuesto de 153,9 millones de dólares. Este miércoles votaron a favor del DNU del FMI Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca. Poco después se conoció que el Gobierno nacional le avaló al peronista disidente los créditos por 250 millones de dólares para obras viales.

Por su parte, la santiagueña Celia Campitelli pegó el faltazo. Y desde Tucumán, el gobernador que llegó por Unión por la Patria más violeta de todos, Jaldo mandó a jugar un pleno a favor de Milei. Los tres diputados de la bancada Independencia que responden al gobernador tucumano, Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina, votaron a favor.

Este jueves por la noche, el diputado Máximo Kirchner criticó la votación del DNU. En una reunión del área de juventud del Partido Justicialista bonaerense en Quilmes, sostuvo que “nadie en Argentina, por ahí sí el presidente o quienes lo rodean, sabe cuáles son las características del acuerdo con el FMI. Y, sin embargo, 129 diputadas y diputados decidieron darle, a un hombre que no puede ver una criptoestafa a 2 centímetros de sus narices, la facultad de tomar deuda o negociar con el FMI y hacer lo que quiera”. “Si lo vemos como más peligroso que mono con navaja, al menos saquémosle la navaja. Ayer le dieron la chaira para afilarla”. “No tiene sentido el sufrimiento y el sacrificio de nuestro pueblo para terminar en la dependencia, en la pérdida de la soberanía de su territorio, en la pérdida de su soberanía económica”, sostuvo el diputado que había renunciado a la presidencia del bloque de UxP en 2022 cuando el gobierno de Alberto Fernández acordó con el Fondo.

“Uno de los grandes reconocimientos al esfuerzo del pueblo argentino lo hizo Néstor cuando le pagó el Fondo Monetario. Hoy nuestro país está agarrado del pescuecito, y la experiencia indica que este tipo de modelos y procesos, en nuestro país al menos, no funcionan, empujan a la gente afuera del mapa, no sirven”, agregó. “Un organismo multilateral de crédito que gasta 2000 millones de dólares en sueldos de su staff ¿no sabe que esto no va a funcionar? ¿Me están hablando en serio? ¿2000 palos verdes en sueldo para hacer estos acuerdos de morondanga? Son acuerdos destinados a que nuestro país sea colonia”, sostuvo.

A horas de la reaparición pública de Cristina Fernández -participará del Congreso Educativo Nacional “Imaginar y transformar” en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA este sábado-, en el kirchnerismo ven con buenos ojos que quienes hayan votado a favor de una deuda que la conducción del PJ ya avisó que no va a reconocer en un eventual futuro gobierno, queden auto desenmarcados de la línea política sobre una cuestión estructural.

Por: Gimena Fuertes