La familia de Pablo Grillo se presentó como querellante en la causa y recibió el respaldo de la CGT

A nueve días del disparo efectuado por la Gendarmería con una pistola lanzagases contra Pablo Grillo, hay pocos avances en la causa judicial y la familia del fotorreportero se presenta como querellante.

«Pedimos que se determinen las responsabilidades penales«, señaló el equipo de abogadas de la víctima, en una conferencia de prensa ofrecida en la puerta del Hospital Ramos Mejía, donde Pablo se encuentra internado, con su estado de salud evolucionando.

«Estamos pidiendo pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo, de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quienes dispararon y de toda la cadena jerárquica«, dijo Paula Litvachky, directora del CELS, junto a Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

«La novedad es que el juez Ariel Lijo se la devolvió a Servini de Cubría, que otra vez la rechazó y va a sorteo para ver en quién deriva», señaló Cesaroni.

En la conferencia, las letradas también remarcaron que «es muy importante que la causa avance para le debida gestión de pruebas y que el Poder Judicial tome responsabilidad en el caso».

El respaldo de la CGT

Fabián Grillo, padre de Pablo, fue recibido por autoridades de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de Azopardo, que se solidarizó con la familia: «Estuvo presente uno de los cosecretarios generales, Héctor Daer, y autoridades del Consejo Directivo como Sergio Palazzo. Fabián, quien es además militante sindical, se mostró muy emocionado y confirmó que Pablo pudo hablar y decirle ‘hola, viejo’«, relató Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

«Repudiamos la violencia y la represión del Gobierno Nacional y abrazamos a la familia de Pablo Grillo«, completó Lecchi, quien estuvo presente en la reunión. «El empuje de la salud de Pablo y de la familia nos da más fuerza para encarar el plan de lucha», sintetizó.

El padre de Pablo Grillo desmintió al Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado que el Gobierno se encontraba en diálogo con la familia de Pablo. «No cortamos ningún diálogo porque no existió. Es una declaración mentirosa y me da vergüenza la forma en la que va acomodando la mentira. Es absurdo, burdo, grotesco», sentenció Fabián.

Finalmente, Fabián se mostró ilusionado con la evolución de su hijo. «Es asombrosa. Muy rápida. Estamos cansados, pero nos sostiene Pablito. Tengo un audio de Ricardo Bochini (NdR: Pablo es hincha de Independiente). Si lo escucha, habla seguro», bromeó.

Fabián, padre de Pablo Grillo, en reunión con la CGT. A su derecha, Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA.