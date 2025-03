Mensaje de Caputo a la patronal rural: «Estamos bien porque tenemos un orden macro que nunca tuvimos»

Rodeado de dirigentes y productores del sector agropecuario, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió su gestión y dijo que el gobierno logró un “orden macroeconómico” que nunca había habido en la historia reciente.

“Antes, si el mundo se resfriaba, a la Argentina le agarraba una fuerte gripe. Ahora sucede todo lo contrario, el mundo tiene un montón de problemas y nosotros estamos bien porque tenemos un orden macro que nunca tuvimos”, dijo Caputo, intentando aislar la situación local de la incertidumbre que experimentan los mercados internacionales después de la guerra de aranceles que disparó el presidente estadounidense, Donald Trump.

“La mayor garantía que nosotros podemos darles es que no nos vamos a desviar de este rumbo. Hemos venido a sacarle el pie de encima de la cabeza al sector privado”, insistió Caputo en la muestra que se realiza en la ciudad de San Nicolás y que organizan los grupos Clarín y La Nación. Allí concurrió acompañado del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta.

Después de la rebaja de derechos de exportación que dispuso en enero, y que no terminó de satisfacer a las entidades agropecuarias, el ministro intentó congraciarse con los representantes del sector. “En el ranking de reducción de impuestos, el campo rankea arriba de todo”, dijo. “Estamos haciendo lo posible por simplificarles a los productores la vida y hacerles más rentable el trabajo. La mayor garantía que nosotros podemos darles es que no nos vamos a desviar de este rumbo”, insistió el ministro.

De todas maneras, se focalizó más en las medidas ya tomadas que en el rumbo a seguir en el futuro. “No hay que perder la perspectiva y hay que valorar el cambio de rumbo. No se corrigen 120 años de desmanejo y 20 años de desastres en pocos meses. Recordemos dónde estábamos hace un año, en particular en el campo. No podíamos planificar, había una brecha (cambiaria) del 200%, no se podía importar y la incertidumbre era total”, señaló el ministro. Y terminó con una invitación: “No tengan dudas que lo mejor está por venir. Los invito a invertir más que nunca, a soñar, a recuperar el orgullo de ser argentino. Siempre hay momentos en que la historia cambia y este es uno de esos momentos”.

Luego de los discursos y las declaraciones públicas, Caputo y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, se reunieron en privado con los representantes de la Mesa de Enlace, el espacio en el que conviven la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y Coninagro.

Aunque el ministro no realizó promesas al respecto, quedó flotando en el ambiente que la profundización de la quita de retenciones es un tema candente para el sector. En el primer día de la muestra, el expresidente Mauricio Macri (que durante su gestión no eliminó las retenciones) había dicho que los derechos de exportación “no se aguantan más”. Y este miércoles, el economista Carlos Melconian, que también visitó la exposición, dijo que “el escenario está a punto caramelo para discutir la quita de retenciones, porque el peso de las mismas ha caído en el total de la recaudación”.

Por: Marcelo Di Bari