Piñas, insultos y vasos volando entre diputados de La Libertad Avanza en el Congreso

Reinaba un clima de solidaridad tras la votación por unanimidad de un proyecto que declara la emergencia económica por 90 días en Bahía Blanca tras el temporal, pero la calma era aparente. Un nuevo escándalo se desató en la Cámara de Diputados de la Nación cuando el presidente Martín Menem decidió levantar la sesión por falta de quórum.

Tras varias horas de debate, el bloque de Unión por la Patria (UP) pidió tratar la normalización del funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, pero las disputas internas del oficialismo volvieron a salir a flote y en el recinto se produjeron dos cruces entre legisladores de la Libertad Avanza. Uno fue entre las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, cuando la primera le pidió a la periodista que abandonara el hemiciclo y así evitar el quórum necesario para tratar la normalización de la Comisión que la tiene como presidenta, aunque Menem siga sin reconocerla como tal.

“Le vas a dar quórum al kirchnerismo”, le decía Lemoine a Pagano. En ese momento, la diputada Rocío Bonacci, también de LLA, reaccionó arrojándole un vaso de agua a Lemoine, lo que profundizó la violencia y dejó expuesta la fractura, pareciera sin retorno, dentro del bloque oficialista.

Al incidente se sumó el enfrentamiento previo entre Oscar Zago y Lisandro Almirón, que terminaron a los empujones y a las piñas en el mismo sector. Y es que el chaqueño, alineado con Menem, se opone a la designación de Pagano, mientras que Zago, quien se distanció del oficialismo el año pasado por el mismo tema, la respalda.

Los desmanes provocaron no sólo un show de mal gusto entre los mismos libertarios sino que los diputados de UP se abalanzaron sobre la presidencia generando un enfrentamiento con el presidente de la Cámara Baja por decidir el levantamiento de la sesión por falta de quórum. Pero también, empujones y gritos entre diputados del PRO encabezados por Cristian Ritondo y Silvana Giudice con integrantes de UP como el santafesino Eduardo Toniolli.

Menem levantó la sesión y la tensión se agudizó.

Más temprano, el presidente del principal bloque de la oposición, Germán Martínez, había encabezado un pedido de emplazamiento para tratar un posible juicio político en dicha comisión contra el presidente, pero no avanzó, ya que la votación resultó con 104 votos afirmativos y 128 negativos.

Recordemos que el conflicto con Pagano data del año pasado cuando Zago -que era el presidente del bloque oficialista-propuso a la diputada como autoridad máxima de la Comisión de Juicio Político. Sin embargo, Menem, desconoció esa resolución debido a que quería en ese lugar a Bertie Benegas Lynch. Desde entonces, el lugar quedó en un limbo.

Por: Verónica Benaim