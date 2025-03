Tecnología, crisis social y violencia naturalizada: los grandes desafíos docentes para el ciclo lectivo 2025

El crecimiento de los discursos negacionistas y anti científicos que encarna La Libertad Avanza y las nuevas espiritualidades tensionan la lógica escolar. La pregunta es cómo revalorizar el saber que se produce y fundamenta en términos científicos.

Marina Larrondo, investigadora adjunta del CONICET en el CIS-IDES/UNTREF y docente del profesorado de Sociología de la UBA, advierte que estos relatos también atraviesan a profesionales como los docentes y los médicos: «las pseudociencias van de la mano de las charlas Ted y el storytelling donde el testimonio personal es lo que emociona y reemplaza la fundamentación de los hechos, que tiene que ver no tanto con lo que se dice sino con cómo se demuestra. La forma de combatir eso desde la escuela es a través de la enseñanza de la ciencia y de cómo se comprueban los hechos: cómo se lee una investigación, aprender a leer datos cualitativos y estadísticos, comprender cómo se producen las suposiciones”.

Maru Bielli, legisladora porteña de Unión por la Patria especializada en educación, señala que la institución escolar va a contramano de la época: “vivimos en un presente continuo donde la información aparece atomizada y es tanta que agobia porque no da una orientación, abruma. La esfera pública se fragmenta, ya no todos discutimos lo mismo, y lo que es más grave, no todos compartimos un criterio de verdad. Ya no se trata de si se dicen mentiras, porque la mentira reconocería ese criterio. Hay una desconfianza tal respecto a la palabra del otro que no existe ese criterio ordenador de las relaciones sociales. La escuela es capaz de restituirlo”.

Por: Solana Camaño