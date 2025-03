Milei le pidió ayuda con el FMI a un Congreso que le dio la espalda

Pese a montar un multimillonario protocolo de seguridad, Javier Milei abrió las sesiones ordinarias en absoluta soledad. Con un discurso enfocado en la agenda económica y de seguridad, el presidente hizo un repaso de los logros en materia fiscal y llamó a la unidad entre «todos los sectores de la política» para concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en medio de las exigencias del organismo al gobierno nacional para alcanzar un marco de consenso nacional.

Vale señalar que todo el acto se vio opacado minutos después por la agresión y amenaza del asesor presidencial Santiago Caputo al diputado radical Facundo Manes.

Tal como en su primera apertura de sesiones, donde convocó a todo el arco político a participar del ya olvidado Pacto de Mayo, el líder de los libertarios admitió necesitar apoyo legislativo de la oposición para avanzar en las reformas que busca llevar adelante, aunque advirtió que si no lo logra lo seguirá haciendo solo. «Queremos darle la oportunidad a este congreso para acompañarnos en el ambicioso proceso que hemos emprendido. Así podrían, quizás, recomponer su relación con la sociedad que hoy parece irremediablemente rota», dijo con sorna.

La muestra de misericordia duró lo que dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

Inmediatamente después de invitar a la oposición a participar de su ambicioso proyecto reformista, el presidente se adelantó y afirmó que no le sorprendería que no apoyen sus planes. «Este congreso ya demostró una y otra vez que entre ustedes y los argentinos, algunos no tienen problema en elegirse a ustedes mismos», afirmó tajante y se apresuró a aventurar un escenario favorable para el oficialismo en las legislativas. «Este lado va a estar más violeta», dijo, y señaló a las bancadas vacías de la oposición.

Milei llegó al Congreso cerca de las 21 en medio de un operativo de seguridad pocas veces visto, lo que no impidió que un numeroso grupo de personas lo recibiera a cacerolazo limpio y cánticos contra su gobierno al arribar al Palacio legislativo.

En los 45 minutos que duró el discurso, el presidente se concentró en remarcar los resultados de su política de ajuste. Haciendo fuerte hincapié en los recortes en las arcas del estado nacional, Milei hizo gala de los más de 40 mil trabajadores despedidos y el cierre de más de 200 áreas del poder ejecutivo. En la misma línea, el libertario celebró el control de la calle gracias a la puesta en marcha del represivo protocolo antipiquete y la eliminación de los intermediarios de las organizaciones sociales a quienes volvió a calificar como «gerentes de la pobreza».

Decidido a confrontar con el peronismo, Milei volvió a subir al ring Axel Kicillof en medio de la disputa entre Nación y la Provincia de Buenos Aires por la seguridad. «Si Kicillof quiere resolver el problema tiene dos alternativas: abandonar esa visión abolicionista y castigar a los criminales; o correrse del camino y dejarnos resolver el problema a nosotros», volvió a insistir el libertario ante las sillas vacías que dejó el bloque de Unión por la Patria, abroquelado como nunca detrás del gobernador.

En esta misma línea, y tal como había adelantado días atrás este medio, el primer mandatario pidió aumentar todas las penas del código penal y volvió a insistir con la aprobación del proyecto de ley que busca bajar la edad de la imputabilidad. «Quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, que paguen las consecuencias de sus actos», lanzó el libertario.

El discurso del presidente, a quien se lo escuchó notablemente nervioso en la lectura, pasó por varias etapas de revisión, todas ellas supervisadas por el asesor estrella, Santiago Caputo. Pese al crecimiento del escándalo, la alocución presidencial se limitó a una única mención del criptogate que lo tiene involucrado, junto a su hermana Karina, en una presunta estafa que asciende a los USD 100 millones. «En los últimos 20 años la política le robó 110 millones de dólares a la sociedad, que me vengan a hablar ahora de estafa piramidal», dijo desafiante el primer mandatario, quien se encamina a enfrentar juicios en Estados Unidos y Europa.

Milei llegó al Congreso puntual, donde lo esperaban todos sus ministros, la actual composición de la Corte Suprema y apenas un puñado de gobernadores. Pese a haber sido apoyado por gran parte de los caciques provinciales durante su primer año de gestión, los únicos que dijeron presentes fueron Claudio Poggi (San Luis); Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, con quien Pilar Ramírez, presidenta de La Libertad Avanza en CABA, mantiene una feroz puja para controlar la ciudad.

Una vez en el palacio, Milei fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien desde hace meses mantiene una feroz interna a cielo abierto que en ninguna de las dos terminales tienen intenciones de disipar. Tanto así, que la transmisión oficial del evento, a cargo del cineasta presidencial, Santiago Oría, no mostró el momento en que la cúpula del Ejecutivo volvió a verse la cara después de más de cuatro meses.

Pese a la prepotencia con la que se embanderaban días atrás desde el gobierno, finalmente Ariel Lijo no estuvo presente en el evento. El juez, nombrado junto a Manuel García Mansilla por decreto, deberá esperar que la Corte Suprema defina si acepta o no su licencia en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4 de Comodoro Py el próximo 6 de marzo. Quienes sí estuvieron presentes fueron sus posibles futuros compañeros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el recién llegado García Mansilla.

Tal como ocurrió en la apertura de sesiones del año pasado, el presidente no se prohibió de llevar a sus aplaudidores de confianza. En los palcos decorados con banderas argentinas, el asesor Santiago Caputo; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el legislador bonaerense, Agustín Romo; el líder de la banda tuitera del presidente, Daniel Parisini (conocido en el mundillo digital como Gordo Dan); el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira; el secretario de «asuntos importantes», Lucas Luna y Tomás Jurado (Peluca Milei), llenaron de arengas cada uno de los orquestados silencios que dejaba el presidente en su alocución.

Mientras en el recinto y los palcos reinaba la obsecuencia, los trabajadores de prensa del Congreso estuvieron recluidos durante todo el evento en un limitado corralito. Sin fotógrafos -una orden expresa de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y que Martín Menen y Villarruel cumplieron a rajatabla pese a los pedidos de los propios legisladores de reveer la situación-, los acreditados no contaron con un espacio acondicionado para cubrir el evento, el cual debieron escuchar sin parlantes desde la altura, mientras el influencer Fran Fijap recorría el recinto como un dirigente más. Inclusive, quedaron impedidos de bajar al recinto en el momento en que se produjo el choque entre Santiago Caputo y el diputado radical Facundo Manes.

Luego del evento, el presidente se dirigió nuevamente a la Casa Rosada. Allí, el primer mandatario fue anfitrión de una modesta cena que ofreció a todo su gabinete en el Salón Eva Perón de la casa de gobierno. De la misma participaron el jefe de gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Toto Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Defensa, Luis Petri; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzeneger; el vocero presidencial Manuel Adorni, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el asesor Santiago Caputo. La única ausente fue Villarruel, quien nunca recibió la invitación para cenar empanadas y fosforitos. «

Por: Tatiana Scorciapino