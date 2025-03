Massa tildó de «desesperado» el pedido de Milei contra Kicillof y respaldó al gobernador El ex candidato presidencial reapareció en la disputa política. Qué más dijo.

El jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, calificó de «desesperado» el pedido de renuncia formulado por el presidente Javier Milei contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por la inseguridad en ese distrito, y respaldó al mandatario provincial en su disputa con el gobierno nacional.

«Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística», expresó Massa desde sus redes sociales.

El ex candidato presidencial del peronismo sostuvo que «la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias», por lo que «la propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa del New York Times, no es una respuesta a las víctimas de inseguridad».

Y añadió: «Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Por eso, le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen a Kicillof en su respuesta.

Milei le exigió este viernes Kicillof que renuncie a su cargo para permitir una intervención nacional, después del crimen de la niña Kim Gómez en La Plata, a lo que el gobernador bonaerense responderá por la tarde en una conferencia de prensa.