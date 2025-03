Kicillof: «El incremento del crimen está asociado al narcotráfico y Milei es el principal responsable»

El gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof anunció que instruyó al fiscal del Estado bonaerense que formule una denuncia penal para saber si el presidente Javier Milei cometió un delito contra el orden público, tras haber amenazado desde su cuenta de X este viernes por la mañana con intervenir la provincia de Buenos Aires.

«Instruí al asesor de gobierno para que junto al fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de un delito de orden público contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia», dijo Axel Kicillof desde la casa de gobierno bonaerense frente todo su gabinete, intendentes y legisladores.

La respuesta del gobernador se produjo luego de que Milei posteara que quería intervenir la provincia de Buenos Aires por los hechos de inseguridad. «Milei es el principal responsable del narcotráfico», destacó el gobernador al señalar que es un delito federal que comienza con el ingreso de droga en la frontera norte del país.

«La provincia de Buenos Aires no se somete a amenazas y ni a extorsiones», dijo Kicillof y añadió: «No vamos a permitir que los intereses y el destino de los bonaerenses queden en manos de los caprichos prepotentes o el resentimiento de un presite que site sin asumir sus responsabilidades que no respeta la democracia y que sigue sin comportarse como presidente».

«Esto se trata de defender los derechos que quieren aplastar», dijo este viernes por la tarde. «Le pido al presidente que no sea cobarde, que deje el tuitear y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo», insistió.

Kicillof advirtió que la democracia corre peligro

«Va a hacer falta la unidad para defender la democracia», sostuvo el gobernador y agradeció las expresiones de solidaridad de toda la dirigencia, oficialista y opositora, que se pronunció este viernes tras los dichos del presidente. En ese marco, Kicillof destacó que «Milei no conoce la provincia».

«Milei no va a atropellar la democracia y no va a atropellar a la provincia de Buenos Aires», dijo Kicillof y añadió: «Hay cosas que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución».

«Milei avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia donde perdió las elecciones, tanto en las PASO, en las generales y en el balotaje», recordó el mandatario y reveló que «por nota el Gobierno Nacional le pidió a la provincia patrulleros para Rosario, pero tampoco tenían nafta ni balas».