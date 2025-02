Paso a paso: cómo fue la criptoestafa en la que participó Javier Milei

La criptoestafa de la que participó el presidente Javier Milei con su promoción, se caracterizó por la rapidez de su desarrollo. En pocas horas estuvo todo consumado.

16 horas del viernes 14 de febrero- Se crea la criptomoneda $LIBRA en el intermediario Solana. Entre sus características se encuentra un token creado dentro de esa blockchain (Solana) sin tecnología propia (estilo bitcoin).

18:57- Se crea la página web de Viva la Libertad Project, con la responsabilidad de KIP Network.

19:00- Milei publica un posteo en sus redes sociales (3 millones de seguidores en X y 6 millones Instagram) promoviendo $LIBRA, una inversión que iría «incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos».

19:01- Desde una decena de billeteras virtuales ubicadas en diferentes partes del globo dan órdenes de compra de por al menos U$S 5 millones.

19:01- Inmediatamente surge demanda desde bots que estaban preparados para realizar la compra de $LIBRA, con lo que el precio de la criptomoneda pega un gran salto.

19:30- El valor de $LIBRA crece en forma exponencial. Arrancó a U$S 0,000001 y ya cotiza a casi U$S 1 por el impulso que le dio Milei con sus posteos. La demanda de la moneda virtual crece a medida que pasan los minutos.

22:00- Desde 8 billeteras virtuales comienzan a surgir órdenes de venta de $LIBRA. La cotización ya era de U$S 5,25 y la valorización total de la emisión alcanzaba a más de U$S 4500 millones.

23:00- El valor de $LIBRA es la mitad del que alcanzó una hora antes. La fuga de los que ya conocían la estafa ha sido total.

24:00- La corrida contra $LIBRA prácticamente dejó a la criptomoneda con un valor cercano acero, aunque por encima del que tenía en su punto de partida. Un día después (ayer) cotizaba a menos de 30 centavos de dólar por unidad.