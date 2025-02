Los suicidios se duplicaron en el primer año de Milei

En octubre las alertas se encendieron en la ciudad de Bella Vista (Tucumán): en solo tres meses, seis adolescentes decidieron quitarse la vida. La localidad, ubicada a 35 kilómetros de la capital tucumana, se vio convulsionada por la emergencia en salud mental de las juventudes.

La intendenta, Paula Quiles, declaró a La Gaceta: “estamos en una situación muy compleja, en la que varios chicos están tomando la decisión de quitarse la vida. Imaginen el nivel de alarma que tenemos. Necesitamos que se nos escuche”. Quiles expresó que aún con una Dirección de Salud municipal en la que se habían contratado psicólogos, y desde la cual se realizaban charlas en colegios y escuelas, no era suficiente. “No somos el sistema (de Salud provincial) y no contamos con los recursos para llevar a cabo tratamientos”, aseguró. En este sentido, reclamó al gobernador Osvaldo Jaldo su intervención para frenar la crisis de salud mental.

Al respecto, el Ministerio de Salud provincial comunicó la realización de actividades y talleres de prevención del suicidio en toda la provincia. “Hay que desmitificar eso de que ‘el que avisa no se suicida’. Siempre hay que estar trabajando con los jóvenes, pendientes de los síntomas”, apuntó la psicóloga María Magdalena Gutiérrez, parte del área programática de Salud Mental en la web oficial del Ministerio. La profesional resaltó que “la familia cumple un rol fundamental para poder detectar a tiempo la situación, y contener. Los padres deben estar atentos respecto a conductas cambiantes. O si la persona está muy retraída en la casa, puede ser un indicador”. También ponderó el rol de las escuelas en su detección.