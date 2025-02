Depósitos en dólares: continúa la salida por goteo y desde fines de octubre ya se fue más del 11%

Salida de depósitos en dólares e impacto en las reservas

Desde fines de octubre, el BCRA acumula compras de divisas en el mercado cambiario oficial por algo más de u$s4.500 millones. Sin embargo, las reservas internacionales brutas prácticamente no se han movido: eran u$s28.618 millones al 31 de octubre y se ubicaban en u$s28.938 millones al 10 de febrero. En el medio, el 7 de enero, llegaron a tocar los u$s32.908 millones.

¿Por qué las compras del Central no se tradujeron en acumulación de reservas? Sin dudas, uno de los factores fue el drenaje de depósitos. Es que una porción importante de las colocaciones bancarias en moneda extranjera de los ahorristas es encajada en las arcas del BCRA. Cuando se reducen los depósitos, en general también lo hacen los encajes.

De todas maneras, la sangría de depósitos no tuvo todo el impacto que podría haber tenido en las tenencias internacionales. Ocurre que, durante el blanqueo, los bancos tuvieron un comportamiento precautorio y conservaron buena parte de los dólares depositados en sus sucursales, por lo que los encajes no crecieron al mismo ritmo. Así, si en su momento no impactaron tanto al alza para las reservas, ahora no lo hacen tanto a la baja.

Claro que hubo otros factores que impactaron. Según los datos que mostró el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, entre fines de octubre y mitad de enero, el BCRA utilizó casi u$s1.000 millones de las reservas para intervenir sobre los dólares paralelos y contener la brecha cambiaria. Casi la totalidad, concentrado entre mediados de diciembre y el 16 de enero. Aún no hay datos disponibles de lo que sucedió después, sin embargo, fuentes del mercado estiman que el Central siguió activo en las últimas jornadas. A eso se suman los pagos de deuda a los bonistas, al FMI y a los tenedores de Bopreal.

Depósitos en dólares y la estrategia cambiaria

Existe otro efecto de la salida de depósitos en dólares, que a futuro podría afectar la estrategia del Gobierno para sostener su esquema de apreciación cambiaria. Es que el incremento de las divisas depositadas que dejó el blanqueo fue el plafón que sustentó el boom de crédito en moneda extranjera a las empresas. Si el stock de depósitos se reduce, la capacidad prestable podría encontrar un límite.

Durante los últimos meses, el equipo económico fomentó este tipo de préstamos (a través del incentivo al “carry trade”) y lo utilizó como el principal puntal para que el BCRA pueda seguir comprando dólares a pesar del persistente déficit de cuenta corriente cambiaria. Ocurre que el financiamiento en dólares (bancario y a través del mercado de capitales) es liquidado contra pesos en el mercado oficial e incrementa la oferta de divisas.

Amílcar Collante, economista de Profit Consultores, señaló que la persistencia de la salida de depósitos en dólares “podría limitar la expansión del crédito en moneda extranjera, que es la que está abasteciendo a la oferta en el MULC”.

Con todo, Collante marcó algunos atenuantes sobre el riesgo para las reservas. “En los próximos meses entra la cosecha gruesa. Y es posible que el BCRA, aun con menos margen de la expansión de crédito, aumente el superávit de la balanza de bienes. Es decir, una cuenta corriente más equilibrada y menor incremento de cuenta financiera”. Y agregó que el hecho de que, hasta julio, no haya grandes vencimientos de deuda externa llevará cierto alivio a la cuenta corriente por el lado de los intereses: “Eso también le da mayor margen para que el BCRA acumule reservas”.

Lo cierto es que la escasez de divisas es hoy la principal preocupación del Gobierno, que insiste en sostener su esquema cambiario para contener la inflación. De hecho, en términos netos y medidas con la metodología del FMI, las reservas son negativas en casi u$s10.000 millones.