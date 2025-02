Kicillof le responde a Bullrich y Milei y los señala como los responsables de no controlar el narcotráfico El gobernador destacó que es un delito federal y que el incremento de la violencia lo empuja la "motosierra de Milei".

Axel Kicillof salió este miércoles a la noche a responderle al gobierno nacional sobre la situación de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y criticó el accionar del ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich por no frenar la droga que pasa por las fronteras, pero también contra el presidente Javier Milei por generar un clima de violencia en el escenario social nacional. “Cada gramo de merca que entra en la provincia es porque vino de las fronteras que no maneja la provincia”, se quejó y señaló tajante: “El Gobierno es responsable del narcotráfico”.

En la gobernación se debatían entre seguir comunicando actos de gestión en materia de seguridad y no responder a los ataques del gobierno nacional, que consideran de tono electoral, o salir a responder. La primera opción fue la que primó hasta esta semana en la que Milei ya usó sus modos para hablar de “baño de sangre”. “Yo soy gobernador desde hace cinco años, lo que cambió ahora es que está la gestión de Milei”, respondió Kicillof.

Es que el gobernador también se quejó de la poca visibilidad que le dan los medios a las inauguraciones y compras que hace el área de Seguridad, que conduce Javier Alonso, quien ya había salido durante esta semana a responder al gobierno nacional en la misma línea al asegurar que hace especulación política con el dolor de las familias. «Empezó la campaña electoral, con las fake news y desinformación», sentenció.

Ayer por la noche, en el canal C5N, ya tomó la voz el gobernador y detalló: “El Gobierno nacional es responsable del narcotráfico, de las bandas criminales que ingresan droga a la Argentina”. “Cada gramo de cocaína, de merca, que llega a la provincia de Buenos Aires, que está en los barrios de la provincia de Buenos Aires, o de cualquier droga, entró por una frontera que no son precisamente las que están en la provincia. Recorrió 1500 kilómetros. Entonces tienen la responsabilidad del narcotráfico”, explicó.

Kicillof destacó que Bullrich es la responsable de controlar el narcotráfico. Foto: Juan Vargas NA

Kicillof recordó el estado de abandono en el que quedó la policía bonaerense tras la gestión de María Eugenia Vidal. “Hoy tenemos 6 helicópteros operativos. Una inversión que no tiene precedentes, esa es la verdad. Compramos 5.500 patrulleros, 1.000 motos, los chalecos todos vencidos, compramos los chalecos, le subimos los sueldos a la Policía también. Vos decís, ‘¿son sueldos bárbaros?’. No, pero cuando llegamos, venía la gobernadora anterior de bajar 30% los sueldos de la Policía. Nosotros igualamos los sueldos de la Policía de la Provincia con los sueldos de las Fuerzas Federales, que es una reivindicación histórica de la Policía. Fue muchísima inversión. Entonces, llega Milei, ¿qué hace? Nos corta los Fondos de Seguridad, y genera la situación que tenemos hoy, de crisis por todos lados”, dijo con marcado enojo.

Kicillof, más allá de los argumentos legales, también usó las estadísticas, para dar cuenta de la baja de delitos violentos, pero a la vez, señaló que los números, si bien son importantes para medir la gestión, no sirven ante el dolor de las familias de las víctimas, y cargó duro contra la estrategia comunicacional y política del gobierno a la que caracterizó de “carancheo”. “Cuando yo llegué había mil homicidios, ahora hay 800. Son los números más bajos de la historia. ¿Nos alcanza? No, de ninguna manera hay que seguir trabajando”.

Foto: Prensa Gobernacion

“La estadística de inseguridad hay una asociación entre la situación general y hay una violencia que emana también de las autoridades más grandes. Entonces, todo eso es lo que cambió. Yo soy el mismo Gobernador. ¿Qué pasó? Milei, su política económica, su motosierra que es incompatible con la inversión en seguridad”, señaló.

Si bien hasta el momento, las carteras de seguridad nacional y provincial no habían colisionado en sus gestiones, la campaña electoral cambió el discurso y, quizá, la estrategia. A diferencia del vínculo tenso que hubo durante el gobierno anterior entre las áreas de seguridad de ambas jurisdicciones, cuando ambas pertenecían al mismo signo político, ahora, quizá por interés de lucimiento de la ministra Patricia Bullrich, el trabajo era bastante colaborativo, según contaron fuentes de la gobernación a Tiempo. Pero ya en 2025 la catarata de noticias sobre hechos de inseguridad empezó a provenir solo de la provincia y de ningún otro lado. ¿El trabajo conjunto se pone el peligro? “Nosotros estamos abiertos a trabajar, pero si vamos a tratar de hacer estos papelones y esta vergüenza…”, respondió este miércoles el gobernador. De hecho, fuentes bonaerenses agregaron a Tiempo que desde el ministerio nacional y el provincial siguen “trabajando relativamente bien”.

El principal reclamo de Kicillof que dejó anoche fue la plata que el Estado nacional “le robó a los bonaerenses” al quitar el fondo de seguridad y le dijo a Milei: “Si quiere colaborar, que devuelva la plata de seguridad que le robó a la Provincia. 700 mil millones de pesos. Son 10.000 patrulleros. Por Milei dejamos de tener, no el gobernador, sino la provincia de Buenos Aires, su fondo de seguridad. La motosierra de Milei es con la inversión en seguridad. Quiere que no haya Estado. Y a mí me piden más patrulleros”.

Por: Gimena Fuertes