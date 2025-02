Cerealera ADM, golpeada por las mismas causas que Los Grobo y Surcos

Con argumentos calcados a los que esgrimen Los Grobo y Surcos, la comercializadora global de granos Archer Daniels Midland (ADM) anunció despidos masivos en todo el mundo debido a la caída de los precios de las commodities y el aumento de los costos operativos y financieros.

ADM planea eliminar 700 puestos de trabajo y recortar hasta U$S 750 millones en costos en los próximos tres a cinco años, según indicó la agencia Reuters.

El anuncio lo realizó el CEO de la firma, el argentino Juan Luciano, al presentar los resultados del cuarto trimestre de 2024, el más flojo de los últimos seis años. Luciano pronosticó que 2025 podría convertirse en el tercer año consecutivo de caída de los beneficios anuales.

Las operaciones regionales de ADM emplean a 4500 personas en Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay, según indica su página web. En Argentina, su epicentro está en la ciudad de Rosario (Santa Fe).

Según el informe de agroexportadores 2024, recientemente publicado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), ADM comercializó 3,95 millones de toneladas, equivalentes al 6% del total de granos exportados, con una caída del 40% respecto a los 6,44 millones de toneladas de 2023. Por ello, ADM retrocedió seis posiciones en el ranking y pasó del tercero al noveno puesto.

ADM no dio más información sobre los puestos de trabajo que eliminará, por caso, si afectará sus operaciones en Argentina. La firma cuenta con instalaciones en el puerto General San Martín y en Arroyo Seco, adquiridas a la empresa Toepfer en 2017.

Balance

Los ingresos totales a nivel global de ADM en 2024 sumaron U$S 85.530 millones, con un descenso del 8% respecto de lo logrado en 2023. El beneficio neto fue de U$S 1800 millones, con una drástica caída del 45% interanual. El ingreso operativo fue de U$S 4200 millones (28% menos que un año atrás).

A principios de 2024, ADM hizo circular la especie de que sus inversiones tecnología de nutrición comenzaron a rendir frutos y de que ese desarrollo le permitiría despegarse de la volatilidad del comercio de commodities. Sin embargo, la realidad es que su principal negocio sigue siendo la compra y venta de soja y maíz y derivados.

De allí que la caída del precio internacional de estos productos siga siendo uno de los principales componentes de su balance, junto con el costo financiero, estresado con la suba de las tasas de interés que realizó el banco central de Estados Unidos (la FED) entre 2022 y 2024.

Por: Miguel Carrasco