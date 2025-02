Sturzenegger festejó la destrucción de 37 mil empleos estatales en el primer año de Milei

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, festejó que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ya despidió y dejó sin trabajo a 37 mil empleados públicos en su primer año de gestión. Y el diputado oficialista José Luis Espert se sumó a la celebración propiciando profundizar la aplicación de la motosierra libertaria: “No hay que parar de echarlos y a la calle”. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) salieron al cruce del regocijo del Gobierno por los despidos: “Si no lo frenamos a Milei ahora, después será demasiado tarde. El Estado no resiste más recortes y los empleados públicos no soportamos más ajustes. El régimen democrático por estas horas deviene en un sistema absolutamente autoritario en nuestro país”, señaló su secretario general, Rodolfo Aguiar. El dirigente sostuvo que el Gobierno busca compensar la baja de retenciones al sector agroexportador y la reducción de los impuestos a los autos de alta gama, “con más despidos y recortes de programas que provocará una repercusión social absolutamente negativa porque no podrían garantizarse ni siquiera las prestaciones mínimas y esenciales”. Las seccionales de ATE de todo el país se reunirán el próximo martes para definir un plan de acción que podría incluir un paro nacional.

Sturzenegger festejó ayer su rol “desregulador” en la destrucción del Estado. Fiel al estilo presidencial lo hizo a través de la red social X: “Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Aquí los datos de empleo público actualizados a diciembre”, afirmó el ministro, que lo celebró con la sigla del saludo libertario: “VLLC!”

Acompañó el posteo con un gráfico en el que detalla la destrucción de 37 mil empleos públicos en el primer año de la administración mileista. Unos 22.302 estatales fueron echados de la administración centralizada del Gobierno y otros 12.410 de las empresas estatales. Lo curioso es que también celebra los despidos en dos áreas que el Gobierno ultraderechista levanta como bandera propia: 2883 de los despidos corresponden al “personal militar y de Seguridad”.

Aguiar le respondió por la misma red social con la indignación de los estatales: “Ministro @fedesturze, le puedo recomendar un médico porque lo noto muy mal de la memoria. Hace poco más de un año decían que el ajuste lo iba a pagar la casta, pero ahora lo vemos despidiendo a trabajadores y recortando jubilaciones, mientras que bajan las retenciones al campo y le regalan platita a los más ricos para que compren sus autos de lujo más baratos. Siempre hiciste lo mismo. Cada vez que tuviste la oportunidad de ser funcionario le sacaste a los que menos tienen para favorecer a los poderosos. Ustedes actúan al margen de la Constitución Nacional, no les interesa el bienestar general”, escribió y agregó: “Si a vos te parece divertido dejar a miles de familias sin salarios, nosotros también nos vamos a divertir cuando vos y todos los cómplices de este Gobierno terminen presos”.

Desde el oficialismo, Espert redobló la apuesta. Aunque esta vez no prometió “cárcel y balas” pero sí más motosierra. “Sobran a patadas empleados públicos por todos lados. No hay que parar de echarlos y a la calle. Son un robo a la gente de laburo que paga impuestos”, posteó el diputado que preside la comisión de Presupuesto y el encargado de cajonear su debate para que el Gobierno reconduzca el Presupuesto de 2023 y maneje con total discreción los recursos del estado nacional. El secretario general de ATE nacional también le respondió: “Un robo son ustedes @jlespert. No sobran estatales, faltan políticas públicas por la incompetencia del Gobierno del que formás parte. Nosotros curamos, educamos, apagamos los incendios, recolectamos la basura y hasta construimos reactores nucleares. Garantizamos derechos de toda la sociedad mientras que vos sos una lacra al servicio de los que lucran con los esfuerzos de todos los argentinos”.

A través de un documento, ATE advirtió y rechazó las intenciones del Gobierno de seguir avanzando con los despidos. “Los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos”, dijo el gremio estatal y agregó: “El recorte impulsado desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, proyecta sustituir así los ingresos por la baja de las retenciones al campo confirmada por el Ministerio de Economía días atrás. A fuerza de recortar y no observar derechos esenciales, en 2024 el Gobierno redujo el gasto público en un 30 por ciento y anuncia continuar en la misma línea durante el año en curso. En este sentido, se anticipó el cierre de la empresa Construcción de Vivienda para la Armada (COVIARA) que depende del Ministerio de Defensa”.

La respuesta de ATE se resolverá el martes próximo. “Se reunirá el consejo directivo nacional, con presencia de todas las provincias, y decidir allí el plan de acción que va a llevar adelante ATE en el inicio de este año. Nosotros no descartamos que esta sea la instancia orgánica que defina la primera medida de fuerza de los estatales”, concluyó.

Por Miguel Jorquera