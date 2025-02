Marra ¡afuera!: crónica de otra salida anunciada

Casi emulando el reconocido film de terror en la que sus protagonistas están habilitados a realizar una matanza masiva para limpiar su ciudad, el gobierno de Javier Milei abrió el año dispuesto a purgarse a sí mismo. El turno, esta vez, le llegó a Ramiro Marra, el excéntrico legislador que logró ganarse la confianza de sus propios verdugos.

Marra se enteró por la trasnochada publicación en Twitter que la cuenta oficial de La Libertad Avanza publicó pasadas las 23 del miércoles. “LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, que contradice los ideales del Presidente Javier Milei.” No existió ningún margen para que surgieran dudas.

Desde hacía meses, el ex presidente del bloque de La Libertad Avanza estaba fuera de todos los círculos de cercanía de los Milei. El legislador no sólo había sido degradado de su cargo como jefe de bloque en la Legislatura porteña luego de que Karina decidiera que Pilar Ramírez ejercería mejor el poder, sino que tampoco formó parte de ninguno de los encuentros con militancia que promocionó la filial capitalina del partido.

Dentro de Casa Rosada contaban desde hacía tiempo que Marra ya no formaba parte de La Libertad Avanza y que sólo bastaba la orden de El Jefe para concretar la ejecución. A un año de gestión y a sólo semanas de tener que registrar las alianzas en la Ciudad, el legislador fue fusilado a sangre fría en la plaza pública libertaria, dejando a más de uno de sus amigos sin palabras. El legislador bonaerense Agustín Romo, por caso, llegó arisco a Balcarce 50 y sin emitir declaración alguna. Junto al trader, formaron parte del círculo del libertario desde sus inicios en política, lo que les valió la construcción de una amistad que se extiende más allá de las relaciones partidarias.

La lealtad que mostró Marra desde el inicio no bastó para que Karina quisiera volver a tenerlo dentro del armado de su hermano. Cuentan quienes están al tanto del conflicto desde el inicio que a la ahora secretaria general de la presidencia no le convencieron las ansias de poder que desde el comienzo mostró el legislador. Tampoco, afirman, fue bien visto que continuara su relación con Eugenio Casielles, el legislador que decidió romper y armar su propio monobloque en el palacio porteño.

El resentimiento de Karina con quien supo ser una de las personas más fieles que formaron parte del círculo de Milei quedó expuesto al momento que LLA logró acceder a la presidencia. Pese a haber repartido espacios en cada raviol del estado disponible para todos aquellos bienaventurados que acompañaron a su hermano en su aventura electoral, Marra no se movió ni por un día de la Legislatura y, a cambio, lo consolaron nombrándolo como asesor del presidente, un cargo por demás irrelevante para quien compitió por la jefatura de gobierno.

Lo que le permitió a la presidenta de LLA a dar un marco lógico a la expulsión de quien supo ser íntimo del presidente fue la decisión del legislador de apoyar el presupuesto que envió Jorge Macri el 13 de diciembre pasado. La hoja de ruta económica que presentó el jefe de gobierno dispone un aumento de impuestos a los porteños, una aberración para los referentes del mileísmo. “Tienen que alinearse a lo que quiere el presidente, sino están afuera”, repitieron hasta el cansancio cerca del líder de los libertarios en cada oportunidad que un funcionario era echado de su función por incumplimiento. La frase volvió a repetirse una vez más.

La salida de Marra, en tanto, llegó sólo horas después de que Patricia Bullrich y Karina replicaran la fusión de la legislatura bonaerense en la Ciudad. En la tarde del miércoles, se montó una foto en la que ambas dirigentes posaron junto a los legisladores bullrichistas Juan Pablo Arenaza, Silvia Imas y María Luisa González Estevarena y los libertarios Pilar Ramírez, Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Leonardo Saifert y Lucía Montenegro.

Karina Milei y Patricia Bullrich junto a legisladores de La Libertad Avanza y el PRO.

La foto de familia puso a la vista la estrategia del Jefe para enfrentar al primo Macri en el kilómetro cero del PRO. Con Bullrich como garante, la hermana menor de Milei buscará tumbar las dos décadas de hegemonía que el partido fundado por el bostero cuida en la ciudad y posicionar desde este año a Ramírez como una opción para ser quien reemplace al ex intendente de Vicente López.

Ya crucificado, Ramiro Marra deberá definir desde qué espacio renovará -si es que lo hace- su banca en la Legislatura. Sin el amparo libertario, circulan versiones de que el PRO podría absorber al ex mileísta y bendecirlo con el primer lugar en las listas amarillas. Otra posibilidad es que el padre de Bull Market se anime a competir sólo e intente limar al oficialismo nacional en las urnas, lo que terminaría por sepultar su relación con los hermanos más poderosos del país.

Por: Tatiana Scorciapino