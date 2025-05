Kicillof culpó a Milei por la caída del turismo: «La temporada es 25% peor que la anterior»

Al encabezar la segunda conferencia del verano, el gobernador Axel Kicillof aseguró este jueves desde el balneario de Pehuen Có, en Coronel Rosales, que la temporada está resultando «un 25% peor» que la del año pasado y culpó al presidente Javier Milei por no defender al turismo nacional y no promover la producción ni el empleo. «Su plan económico es un espanto», lanzó.

El mandatario llegó a esa playa del sur bonaerense acompañado por el ministro de la Producción, Augusto Costa; su par de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente anfitrión, Rodrigo Aristimuño, tras reunirse en Tres Arroyos con representantes de diferentes sectores productivos de la región. En ese marco, volvió a marcar sus diferencias con el modelo libertario y con Milei en particular por la caída del 25% en el consumo y las ganancias del sector turístico en lo que va de la temporada.

«Recuerden que Milei nos dijo que, a esta altura ya tendríamos que estar llegando al final de la V. Y lo que vemos, Milei, es una temporada 25% peor que la primera temporada que trajiste. La V se ha convertido en una cuesta para abajo y esto lo paga el pueblo», disparó el gobernador.

Kicillof se refirió así a los números que el ministro Costa repasó en el arranque de la conferencia. El funcionario, bajo cuya órbita está el área de Turismo, precisó que «en el acumulado de toda la temporada, desde el 1º de diciembre, hubo 6 millones de turistas en los destinos de la provincia, un 6,3% menos que en la temporada anterior». Y aseguró que, según los datos de las transacciones del Banco Provincia, el consumo se desplomó y cayó un 28% particularmente con la Cuenta DNI.

La ocupación hotelera, en tanto, alcanzó un 77% hasta el momento con un promedio de estadía que es «por abajo» de los cuatro días. «Son turistas casi de fin de semana largo», graficó, al tiempo que remarcó que el balance de la temporada por ahora es «negativo» para los destinos bonaerenses. «¿Cuánto le queda del turismo? A los comerciantes, hoteles, gastronómicos, a todos los trabajadores del sector les queda un 25% menos de ganancias que el año anterior», aseveró el ministro.

A su turno, el gobernador fue al hueso contra el gobierno nacional y aseguró que la temporada no funciona si no hay un Estado presente. «Uno puede tener una playa hermosa o sierras, pero que para que eso se convierta en actividad económica, en turismo, hacen falta muchísimas cosas, por supuesto que iniciativa privada, pero si no hay también rutas, no hay energía, si no hay conectividad, no hay turismo. Sin Estado no hay temporada de verano», dijo.

Criticó el plan de ajuste de La Libertad Avanza y volvió a facturarle a Milei el recorte de fondos a la Provincia. «La política económica de Milei es un espanto porque perjudica a las grandes mayorías, porque el ajuste fue para los jubilados, porque nos quitó los fondos para seguridad, porque ha parado la obra pública», enumeró y apuntó que el modelo hace que le vaya «muy bien» al sector vinculado a «las finanzas y la timba» y «muy mal» al turismo nacional, la industria, la producción y el trabajo.

En este punto, sostuvo que la obligación de Milei es «fomentar el turismo» en Argentina. «Lo hacen todos los países. Lo escucha uno a Donald Trump y dice ´Hagamos grande a América de nuevo´ y Milei lo copia pero se equivoca en algo, Milei no tiene que trabajar para hacer grande a Estados Unidos, lo que tiene que hacer grande es a la Argentina», ironizó el Gobernador.

Ya en el final, el mandatario se refirió a los insultos y las agresiones del Presidente y al discurso que dio en el Foro de Davos, que motivó el rechazo generalizado y la convocatoria a una marcha para el próximo sábado. «Milei nos dice barbaridades, pero nunca nos van a ver responder con una agresión, un insulto, con una descalificación. Pensamos diametralmente opuesto, pero no es por ahí», dijo, y confirmó que el sábado participará de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista «para que vean bien que si hay violencia contra las mujeres, que si hay desigualdad, no nos podemos quedar indiferentes porque eso es convalidarla»

