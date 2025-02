En plena crisis por la caída de coberturas en vacunas, Salud echó al 30% de la Dirección del área

El anuncio del Ministerio de Salud que celebraba la reducción de 1400 puestos de trabajo dentro de la cartera se concreta con despidos en áreas clave: en las últimas horas se conoció que la no renovación de contratos afecta al 40% del personal de la Dirección de VIH y al 30% de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI). Se trata del sector a cargo de los planes de vacunación a nivel nacional, en un contexto en el que la caída en las coberturas de inoculación y los riesgos que ello implica es una preocupación a escala global.

“Esto afecta gravemente la capacidad y alcance de ambas (direcciones). Exigimos que se informe cómo se va a garantizar su funcionamiento. Hablamos de la salud de millones de personas”, advirtió a través de su cuenta de X la Fundación Huésped, que trabaja desde 1989 por los derechos de personas con VIH/sida y otras enfermedades transmisibles, así como en salud sexual y reproductiva.

Una de las despedidas es la médica infectóloga Nathalia Katz, quien trabajaba en la DICEI desde 2010. De las 46 personas que integran el área, 14 quedaron afuera. “Estábamos haciendo un trabajo minucioso de micro-planificación con las provincias para mejorar las coberturas. No sé qué va a pasar a ahora. Nosotros no dábamos abasto. La persona que se encargaba del registro nominal fue echada. Hasta ahora todo ciudadano tiene registrada su vacuna en el sistema. Esto no lo tiene casi ningún otro país en la región. Es un atraso de más de 15 años lo que están haciendo”, denunció en diálogo con Radio Con Vos. Este mediodía, trabajadores y trabajadoras de Salud realizaron una masiva asamblea ante la sede de la cartera, en Lima y Belgrano.

Todo esto, en un contexto mundial y nacional de caída en las coberturas de vacunación. Hasta mediados del año pasado, en el país no se había alcanzado la meta de cobertura de vacunación pediátrica obligatoria para ninguna de las vacunas de calendario.

“Esta gestión no sabe lo que hacemos”

En la DICEI no solo hay personal médicos. También, abogados, ingenieros en sistema y otros profesionales. Tienen a su cargo desde la compra a la distribución de las vacunas, la vigilancia de las enfermedades prevenibles como sarampión y polo, la incorporación de nuevas vacunas y su vigilancia de seguridad, la capacitación a equipos de salud del país, entre otras tareas. Todo esto, entre 46 profesionales que a partir de ahora serán 32.

“Esta dirección, que fue creciendo, es una de las direcciones de inmunización más importantes del mundo. Nos llaman de todas partes para preguntar cómo fue la experiencia (…) No podemos creer lo que está pasando”, lamentó Katz. Y contó que en un primer momento la cartera que conduce Mario Lugones planeaba despedir a la totalidad del área. Es decir, eliminar la DICEI. Finalmente, cuando llegaron los listados de no renovación de contratos afecta al 30% de las y los trabajadores.

“El área tiene directora designada y el personal para poder cumplir con las funciones y tareas”, fue la respuesta del Ministerio de Salud. La misma contestación ante situaciones similares, como 200 despidos del Hospital Bonaparte.

“Esta gestión no sabe lo que hacemos. Intentamos hacer cosas y no nos dejan. La eficiencia no pasa por ajustar 14 personas con un sueldo que no mueve el presupuesto. La DICEI maneja un presupuesto muy grande porque compra vacunas para toda la población. Achicar 14 sueldos no se entiende, no representa nada. Vienen a desmantelar una dirección. No se va a poder seguir sosteniendo. Hay áreas que diezmaron, como la de datos. Sacaron cuatro médicos del área científica con mucha experiencia. No se va a poder seguir trabajando y garantizando” la función de la Dirección, advirtió la infectóloga despedida. Añadió que no se trata solo de “comprar vacunas y distribuir. Planificar la vacunación y trabajar con las provincias lleva meses. No es tan simple todo. No lo saben, y eso preocupa”.

Desguazan la Dirección de VIH

“En un contexto donde los diagnósticos de VIH y Tuberculosis no dejan de aumentar y las Hepatitis virales continúan siendo prevalentes, el desmantelamiento de las direcciones y la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para la salud resulta criminal”, denunció el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, tras conocerse la reducción del 40% del personal de la Dirección de VIH.

“Estas reparticiones no solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas en todo el país; de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención”, advirtió el colectivo, a través de un comunicado. Y alertó que “los despidos masivos dejan sin capacidad al Ministerio para dar respuesta a las enfermedades”.

El mensaje apuntó además contra la versión del Gobierno Nacional de que estas cuestiones atañen a las provincias: “La responsabilidad, por disposición de la ley 27.675, de garantizar la provisión de medicamentos e insumos a toda la población es del Gobierno Nacional. La pretendida delegación de este rol a las provincias atenta contra la óptima utilización de los recursos públicos que deberían estar disponibles para atender las necesidades de la comunidad”.

Estos despidos se suman a la eliminación de coordinaciones específicas sobre el tema, como la de Tuberculosis y Lepra. “Más allá de que algunas personas creen que la tuberculosis no está más, está aumentando y no solo en nuestro país. Si la gente abandona el tratamiento el bacilo se va a hacer resistente. Argentina aún no tiene mucha tuberculosis multirresistente. Perú y Bolivia, sí. Si eso avanza acá, estamos en el horno. ¿Quién va a estar atento a eso ahora? ¿Solo una persona a cargo para cuatro patologías?”, cuestionó al respecto Nancy Ballestin, del Observatorio Tuberculosis Argentina.

En 2023 se registraron en la Argentina unos 13 mil diagnósticos de tuberculosis. En 2024, más de 15 mil. La enfermedad está en aumento a nivel nacional, igual que en el resto del mundo, pero con el agravante local del crecimiento de la pobreza y de condiciones laborales menos controladas por un Estado ausente.