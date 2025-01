“Relaciones carnales”: cómo afectan a la Argentina las medidas que prepara Trump

La asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos dejó varias definiciones sobre una agenda económica que puede afectar a nuestro país. Si bien la cercanía ideológica entre Javier Milei y Trump genera una expectativa sobre beneficios a la Argentina (inversiones, buena línea política con el FMI), lo cierto es que muchas de las decisiones que tome la Casa Blanca pueden impactar de forma negativa sobre la economía argentina e incluso poner obstáculos al plan motosierra del libertario.

Al fondo, a la derecha

“La política de ganar tiempo pensando que con Trump va a conseguir más dinero del Fondo es una ilusión, es ilógica y va a llevar al fracaso. Primero, porque no funciona de esa manera. Y segundo, Milei y Trump todavía no tienen relación”. La frase es de agosto del 2024 y su autor es Mauricio Claver-Carone, hombre de confianza de Trump.

El recientemente designado director para América Latina de la Casa Blanca dejó entrever que no hay un signo igual entre Trump en el gobierno y un acuerdo del FMI con Argentina. De hecho, si bien Kristalina Georgieva elogió el plan de ajuste de Milei, condicionó el acuerdo final con nuevas medidas vinculadas a la quita del cepo, mayores ajustes fiscales y mejores precisiones sobre la política cambiaria.

Pero, incluso si eso no fuera tenido en cuenta, la política de Trump atrae otra dificultad: “Uno podría pensar que Milei tiene una oportunidad, no por una afinidad personal con Trump, como sí tuvo Macri, sino por la filiación a una extrema derecha internacional. Pero, si bien puede conseguir un mayor acceso al mercado financiero internacional, esto choca con la política de Trump: si EE UU aumenta aranceles y la tasa de interés eso hace que los capitales vuelvan a Estados Unidos, como una zona de menos riesgo que el resto del mundo. Si Argentina se abre al endeudamiento sería perjudicada como fue en 2018”, dijo a Tiempo Argentino la economista Candelaria Botto, directora de Ecofeminita.

Un limón, medio limón

Hay proteccionismo en Estados Unidos y libertinaje en Argentina. Las llamadas “nuevas derechas” presentan dos líneas de política económica distinta para dos países diferentes. Mientras Trump dedicó una parte importante de su diatriba de asunción a explicar la importancia de barreras aduaneras y aranceles en Estados Unidos, Milei se la pasa proyectando lo contrario fronteras adentro.

En ese juego, algunos de los anuncios de Trump pueden significar un problema para la economía local. Los aranceles que el otrora magnate anunció en su asunción y ratificó en Davos (10% global, 60% para productos chinos) pueden impactar en las exportaciones de nuestro país. Según el informe del Indec sobre “Intercambio comercial Argentino”, el país del norte fue uno de los tres principales socios comerciales en 2024, con U$S 6454 millones en exportaciones y 6226 en importaciones, dando como resultado un superávit comercial bilateral. La problemática rememora las complicaciones para vender cargamentos de limones de Argentina a los Estados Unidos en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En términos de comercio exterior, el gobierno nacional podría tener otro problema: “Mal que le pese a MIlei ideológicamente, este país es un socio comercial cada vez más importante para Argentina. ¿Piensa Milei reducir el comercio con China para llevarse mejor con EE UU? Más que dudoso”, plantea el historiador Pablo Pozzi, docente UBA y durante más de 30 años titular de la cátedra de Historia de los Estados Unidos en la Facultad de Filosofía y Letras.

La cuestión petrolera puede abrir un capítulo aparte. La intención de Trump de potenciar y acelerar la producción de hidrocarburos con una mayor perforación de la zona de Alaska (“drill, baby”) puede perjudicar la producción argentina. Nuestro país en 2024 tuvo superávit en la balanza energética por U$S 5668 millones, de los cuales más del 40% se explican por el intercambio con Estados Unidos (U$S 2314 millones), que es su segundo importador. Los planes para Vaca Muerta y la apuesta argentina del gobierno de Milei y de otras potenciales administraciones, podrían recibir un golpe sensible.

Ellos y nosotros

Si “es la economía, estúpido”, habrá que ver, efectivamente, si la libertad avanza. Aranceles, dólar fuerte y política petrolera proyectan problemas sin que las mieles libertarias estén garantizadas. No obstante, como a veces conviene escuchar directamente a los protagonistas, podríamos prestar atención a lo que el propio Donald Trump opina de nosotros.

El mismo lunes, en el Salón Oval, una reportera le preguntó al presidente electo:

-¿Cómo ve la relación con América Latina?

-Es genial. Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan.

Por: Santiago Núñez