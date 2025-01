Gobernadores 2025: ligas en extinción, jefaturas en duda y ventanilla abierta a Nación

El “pasaron cosas” que popularizó Mauricio Macri tiene también correlato ahora y en este eje preciso. Por un lado, los mandatarios no se referencian en líderes nacionales y, entonces, buscan blindar sus pagos antes que participar de un proyecto nacional. Por otro lado, la llegada de La Libertad Avanza (LLA) a todos los distritos abrió discusiones nuevas en cuanto a la conformación de alianzas, cuyos resultados están por verse, si bien todo hace pensar que cada provincia tendrá cierres distintos. Y, por ende, no habrá correspondencias entre un distrito y otro.

La mayor atomización de los mandatarios respecto al esquema que se conocía es una carta en la manga de la Casa Rosada, donde se preparan para negociar mano a mano, con el fin de ganar musculatura en territorios donde LLA hará su debut. “Los gobernadores no tienen jefes. Los peronistas no responden a Cristina, los radicales no responden al Comité Nacional, Nacho Torres (Chubut) y Frigerio (Entre Ríos) no obedecen a Mauricio Macri, y muchos están ‘sueltos’”, es el análisis de Balcarce 50. “Excepto Kicillof y Pullaro, y hasta ahí”, agregaban. La referencia al bonaerense y el santafesino es por la línea con Cistina Kirchner (en tensión extrema) y con Martín Lousteau que tienen, respectivamente, ambos mandatarios . Entre los “sueltos”: Marcelo Orrego (San juan) o Claudio Poggi (San Luis) , quienes ganaron en 2023 abrazados a Horacio Rodríguez Larreta pero hoy no tributan al PRO y ensamblaron esquemas provincialistas alejados del PJ.

Las ligas, en stand by

Qué quedó de aquellos rebeldes patagónicos que parecían buscar el separatismo hace apenas un año. La misma pregunta vale para Juntos por el Cambio, que tuvo una sobrevida en su “liga de gobernadores”. Parece pulverizada, aunque la sociedad entre un sector del radicalismo con otro del PRO puede tener un revival en alguna comarca. Por otra parte, la populosa liga de mandatarios del PJ se vio diezmada tras la elección de 2023, se desgranó más con el correr de la gestión de Milei y los pocos que formaban un scrum opositor se mantienen en silencio en estos tiempos. ¿El Norte Grande? Poco y nada respecto a lo que supo ser en el periodo de Alberto Fernández. De la última gran foto heterogénea quedan rastros débiles: la del show inviable del Pacto de Mayo.

“Es difícil putear a Milei si está midiendo 60 puntos en tu provincia”, piensan en el Gobierno nacional, donde buscan acuerdos. Los mandatarios se reúnen con otra lógica, más ligada a intereses comunes que ideológicos. La Región Centro que integran Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, clave en amplificar el reclamo del agro por la baja de retenciones anunciada días atrás; las Mesas de Litio o del Cobre, que tiene a los distritos mineros articulando políticas e incentivos junto con Nación y las empresas. El diálogo más transversal hoy tiene un solo punto: alerta sobre el Presupuesto.

“Si bien no estamos teniendo demasiado flujo de conversaciones, si el Presidente insiste en llevar un Presupuesto malo va a unificar criterios. Estamos evaluando estas nuevas medidas que tienen que ver con reducir impuestos o retenciones. Hay que ver cuál es el impacto sobre las provincias”, mencionaba un mandatario cercano a Unión por la Patria. “La verdad que entiendo que el déficit cero el Presidente lo está tratando de focalizar mucho en las provincias”, agregaba.

En otros distritos mencionaban que si bien es cierto que bajaron el tono, “cuesta que resuelvan las cosas que planteamos”. “No te resuelven una”, fue otro de los cuestionamientos que brotó. Desde una provincia UP ratificaron que el puente con el Gobierno es Santiago Caputo, además del vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán, sobre quien recayeron las funciones del extinto Ministerio del Interior. “Hay vínculos institucionales, pero con pocas carteras”, decía, en esa misma línea, un mandatario provincialista. Los distritos siguen buscando fondos en un contexto complejo. En una provincia mencionaba, por caso, la demanda cada vez más grande en el sistema de salud público, proveniente de aquellos que dejaron de pagar la prepaga. “No hay recursos para sostenerlo, se quiebra cualquier ecuación previa”, dijeron.

Las cartas se están barajando. Este fin de semana, Torres y Frigerio anunciaron bajas de impuestos provinciales, en línea con el pedido de Nación. Guiños a LLA y gambeteo a Mauricio Macri, quien tiene una puja con Milei por los términos y condiciones de una eventual alianza.

Los peronistas se corrieron de la escena. “Primero, los problemas internos acá en la provincia, que te absorben y te llevan a decir ‘Preservémonos acá’”. El segundo punto fue la escalada de la interna entre Kicillof y La Cámpora. Nadie quiere quedar atado a esa disputa.

En cuanto a la preservación de lo local, no solo los peronistas, sino también radicales y provincialistas despegaron las fechas de las elecciones locales, una tendencia que será mayoritaria. Buscaron separar lo más posible. En Santa Fe, según decretó Pullaro, 13 de abril habrá PASO para concejales, intendentes y presidentes comunales, además de elecciones generales para designar a los constituyentes que modificarán la Carta Magna. Las generales serán en julio. Asimismo, en mayo será el turno de Chaco, San Luis y Salta. Como indicó Ámbito, Jujuy también planea desdoblar y en Mendoza Alfredo Cornejo aún no definió. De mantener la separación de fechas que indica la ley, en el distrito cuyano podría votarse recién en 2026.

¿Quiénes desdoblan están desafiando a Milei? No necesariamente. La tesis es que a LLA tampoco le interesa en esta etapa poblar legislaturas provinciales. Incluso se estima que en algunos distritos podría no presentar listas para las locales (sí para las nacionales) para no mostrar derrotas prematuras en manos de gobernadores. Es decir, puede haber acuerdos de no interferencia en cuestiones locales a cambio de negociaciones para la elección nacional. Tal vez, Jorge Macri sí incomodó a LLA con la separación de las fechas porteñas. De todos modos, como en el resto de los casos, prevaleció el instinto de preservación del pago chico, para que no interfieran otras dispuestas. En el caso de la Ciudad, la batalla Milei vs. Macri.

Alianzas inciertas

Hasta 2023 la discusión en la previa electoral era similar en todos los distritos. ¿El peronismo va unido? ¿Juntos por el Cambio se conforma en todas las provincias, quién encabeza? La aparición de LLA complejiza todo el sistema. El esquema de alianzas está en veremos.

Nadie descarta nada. La sociedad con el PRO, la ruptura total o acuerdos en determinadas provincias está sobre la mesa. Donde menos dirigentes tiene, LLA podría llegar a acuerdos con sectores del radicalismo o incluso con gobernadores de raíces peronistas. Otras incógnitas están centradas en qué harán los mandatarios dialoguistas. ¿Podrá, por caso, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz o Raúl Jalil dictar las listas de UP en sus provincias? El PJ bajo el mando de Cristina parece menos permeable a arriesgar nombres que terminen del otro lado de la vereda.

Desde ya, los distritos que eligen senadores tienen un foco especial: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Algunos de ellos están gobernadores por provincialismos, sitios donde el oficialismo cree poder negociar mejor. No obstante, algunos de estos sellos tienen juego nacional. “No conviene un acuerdo, porque de hecho el primero que salga va a meter dos senadores y el que sale segundo mete uno. Quién acordaría, entre quiénes. Sería resignando el primer lugar, que es el que entra en cualquiera de los casos”, expresaron desde un sello provincial.

En LLA mostraron decisión en presentar candidatos a gobernador en los dos distritos que renuevan ese cargo este año: Santiago del Estero y Corrientes. Mientras, en el primer caso, ven casi imposible dar un batacazo en tierras del Frente Cívico de Gerardo Zamora, con quien no obstante activan lazos de negociación, hay algo más de entusiasmo en Corrientes: el radical Gustavo Valdés no tiene sucesor claro y el peronismo tiene pocas figuras. ¿Podría ser el experonista Carlos “Camau” Espínola, senador nacional convertido de UP al oficialismo, el candidato de LLA? Tampoco lo descartan en la Rosada.

Por Ariel Basile