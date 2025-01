El país granero del mundo duplicó la importación de alimentos en sólo seis meses

La recuperación del sector agrícola después de la fuerte sequía de 2023 y el fruto de inversiones de años anteriores en el sector energético impulsaron un superávit récord en la balanza comercial. Según informó el Indec, en 2024 el saldo fue favorable en U$S 18.899 millones, producto de una mejora del 19,4% en las exportaciones y una caída del 17,5% en las importaciones.

En el resultado mucho tuvo que ver la reducción en 49,4% de las importaciones de energía, gracias a la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que permitió llevar la mayor producción de gas de Vaca Muerta al área metropolitana y evitar así las costosas contrataciones de buques con gas licuado.

Así, la balanza energética tuvo un superávit de U$S 5668 millones en 2024. Las exportaciones crecieron 22,3% y alcanzaron U$S 9677 millones (12,1% del total). Chile fue el mejor cliente: compró energía por U$S 2844 millones.

Por: Marcelo Di Bari