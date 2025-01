Javier Milei desangra al PRO de Mauricio Macri y complica las extraordinarias

Mientras Milei desangra a Macri en la provincia de Buenos Aires con el pase de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramiro Egüen (25 de mayo) , Francos estará en la Casa Rosada acordando una presunta agenda de acuerdo para las sesiones extraordinarias cuando aún no ingresó formalmente el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional sobre Ficha Limpia que viene a sepultar la iniciativa en igual sentido que había presentado Silvia Lospennato del PRO y no se trató por falta de quórum. El pase de Valenzuela ya era un hecho. El alcalde de la primera sección se movía como la ventanilla de LLA para inscribir pases de legisladores y concejales del macrismo a las filas libertarias. Es más un soldado de Patricia Bullrich que de Karina Milei, quien coparticipa a Sebastián Pareja de su armado territorial en la provincia de Buenos Aires.

La relación con Javier Milei

“La relación de Macri con Milei es personal, ha sido muy buena, más allá de algunas diferencias que puedan haber tenido. Actualmente supongo que el Presidente estará molesto por algunas consideraciones que ha hecho PRO en su último comunicado, fundamentalmente con respecto a la no presentación del Presupuesto en extraordinarias, que a nosotros nos parece absolutamente fuera de lugar, pero bueno, es una decisión de un partido», fue la respuesta de Francos en declaraciones radiales. El conflicto escaló a tal punto que incluso el jefe de gabinete intervino en la interna del macrismo en plena fuga de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza: «Sé que entre ellos han tenido discusiones internas, mucha gente importante no estaba de acuerdo con ese comunicado y no fueron consultados».

Que un dirigente centrado de las fuerzas del cielo como Guillermo Francos salga a declarar con esa virulencia contra el PRO revela la profundidad del conflicto. Tanto que el funcionario incluso salió a desafiar abiertamente al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, su distrito germinal, al advertir que presentarán su propia boleta. «Nuestro partido en la Ciudad existe, nuestro bloque de legisladores existe y nos vamos a presentar a la elección. Lamentablemente no como una fuerza unificada, sino compitiendo contra el PRO en la ciudad de Buenos Aires», reveló Francos.

«En las elecciones de 2027 seguramente tengamos una propuesta propia y un candidato a jefe de Gobierno propio», agregó.

Por Ezequiel Rudman