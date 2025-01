Todos contra todos: en el cierre del 2024, Laura Alonso apuntó contra Bullrich y Jorge Macri contra Larreta El jefe de gobierno porteño se sumó a la interna del penal de Marcos Paz y embistió contra la gestión PRO anterior. Por su parte Laura Alonso aprovechó para pedirle más fondos a Mieli y recordó que LLA no votó el presupuesto de CABA

El macrismo se encuentra encerrado en su propia interna y a pocas horas del nuevo año se conocieron más cruces que siguen acrecentando la implosión amarilla. Tras la fuerte disputa que protagonizaron el ex jefe de Gobierno porteño, Héctor Rodríguez Larreta, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Jorge Macri apuntó sus cañones contra el ex intendente PRO al recordar que Larreta contaba con los recursos necesarios para realizar las modificaciones carcelarias que hubieran ayudado a contener la fuga de presos, pero señaló que «tenía otras prioridades».

Las declaraciones del jefe de Gobierno de la Ciudad ocurrieron en el marco del fuerte cruce que mantuvo con Bullrich, iniciadas por diferencias en la gestión de seguridad que terminaron con descalificaciones personales, una situación iniciada mucho antes durante la campaña electoral.









Jorge Macri aprovechó ese cruce y apunto contra Larreta. “Dinero tenía porque otras cosas se hicieron, pero siempre en la gestión uno define prioridades”, manifestó el ex intendente de Vicente López en LN+. “Las tierras de la cárcel de Devoto quedan en la Ciudad, y nosotros nos haremos cargo de la autonomía de ese servicio”, agregó.

En busca de algún tipo de “reconciliación” con el Gobierno Nacional tras la decisión de adelantar las elecciones intermedias, Jorge Macri apoyó la gestión realizada por Bullrich en la cartera de Seguridad y atacó al peronismo: “El gobierno kirchnerista nos había quitado la coparticipación, lo que hacía difícil pensar que no iba a cumplir con el compromiso de transferir la cárcel de Devoto. Lo que estamos haciendo con Patricia es crear un servicio penitenciario autónomo para la Ciudad”, expuso el jefe de Gobierno y arremetió nuevamente contra Larreta: “Hemos comenzado la obra en Marcos Paz, la hemos licitado y adjudicado; una obra que se había suspendido durante el gobierno de Larreta”.

A esta fila de cruces e internas se sumó la flamante vocera de Jorge Macri, Laura Alonso, que tomó posición en la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Cabe destacar que la discusión entre ambos se profundizó durante el fin de semana y la Ministra de seguridad aseguró que la gestión del ex Jefe de Gobierno fue un “festín de corrupción, nepotismo y arreglos con los mismos de siempre”.

Uno hubiera imaginado que las críticas de la vocera de Jorge Macri iban a ir en sintonía con el jefe de Gobierno, pero no; Alonso criticó a Patricia Bullrich de forma muy particular. La funcionaria PRO invitó a la ministra a hacer la denuncia correspondiente, dado que es funcionaria pública y si conoce un hecho de corrupción tiene la obligación de denunciarlo.

Pero no solo eso. Alonso intentó recomponer la interna entre Larreta y Jorge Macri al señalar, “Horacio Rodríguez Larreta es del mismo partido político. Este es el quinto mandato del PRO, con sus matices y diferencias, y ahora está Jorge Macri, yo soy vocera de él. La diversidad de las opiniones las respetamos y nosotros defendemos las posiciones del gobierno de Jorge Macri”, sentenció.

En paralelo, la vocera macrista puntualizó sobre otros conflictos que tuvo Jorge Macri con la gestión de Javier Milei: “Nación ha hecho un esfuerzo por empezar a pagar la deuda de coparticipación, están todavía en discusión muchas cosas, con la ministra de Seguridad hemos avanzado, las conversaciones están caminando bien”, aseveró, y recordó que las y los diputados porteños que responden a La Libertad Avanza (LLA) en la legislatura, votaron en contra del Presupuesto 2025 de Jorge Macri: “Lamentablemente LLA no ha acompañado el presupuesto que la Ciudad sí tiene, lamento que la Nación no lo tenga”, ironizó.

La interna entre Larreta Y Bullrich

El conflicto entre ambos se desató luego de que la funcionaria de Milei acusara a Rodríguez Larreta por las demoras en la construcción de un edificio anexo de la cárcel de Marcos Paz para alojar a presos de Ciudad de Buenos Aires. “Patricia, no mientas. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo”, dijo el ex Jefe de Gobierno porteño en su cuenta de Twitter.

“La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es federal, para presos por delitos federales, juzgados por jueces federales. La cárcel no se terminó porque el gobierno Nacional, en ese momento A. Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de M. Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse”, continuó Rodríguez Larreta.

Por: Martín Suárez