La producción mundial de residuos tóxicos es cinco veces más rápida que su reciclado

El angurriento monstruo económico-financiero global destina 35 veces más de sus sagradas reservas a las actividades que destruyen el mundo que lo aplicado a la defensa de la naturaleza. El impactante dato proviene de la respuesta que la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (PIBSE) ofrece ante una tan breve como concreta pregunta que se formula buena parte de la humanidad: ¿Cuánto cuesta destruir el Planeta? Parece propia, la pregunta, de Elon Musk. Lo llamativo es que la PIBSE es un escenario ecuménico en el que interactúan los gobiernos de casi 150 de los 195 países que conforman el sistema ONU, y pese a que sus análisis son de una extrema rigurosidad, nadie, salvo sus cuerpos científicos y técnicos, se hace cargo de ellos.

El dato y la respuesta no vienen solos ni son los más impactantes. Los equipos integrados de la Plataforma consideran que los costos no asumidos por las políticas económicas, a los que llaman “efectos perversos del conjunto del sistema económico” –la suma de los costos no asumidos por las políticas en boga–, tienen un impacto socio ambiental negativo que se puede estimar entre U$S 10 y 25 billones por año. El informe destaca, además, que más del 50% del PBI global, es decir más de la mitad del valor de los bienes y servicios producidos por todo el mundo en un año, depende en mediana o alta proporción de la naturaleza.

El informe recuerda que la diversidad biológica –la riqueza y la variedad de la vida en la Tierra y en los mares– disminuye a un ritmo de entre el 2% y el 6% cada década. El resultado de tal caída tiene repercusiones directas y nefastas sobre la seguridad alimentaria y la nutrición, sobre la disponibilidad de agua bebible y la salud. “No obstante, los gobiernos siguen trabajando cada cual por su lado, sin prestarle atención a la relación entre uno y otro componente de la crisis”. El resultado, dice el informe de la PIBSE, es que “esta manera de operar da lugar a objetivos contradictorios e incentivos negativos”. Así, el informe divulgado en Madrid el 16 de diciembre estima que los costos no contemplados en la actividad económica, y que repercuten sobre biodiversidad, agua, salud y cambio climático, ascienden a ese estimado de entre U$S 10 y 25 billones/año

La PIBSE insiste: más de la mitad del PBI global –casi U$S 60 billones de la actividad económica anual del planeta– depende de alguna manera de la naturaleza. “Esa es una cifra moderada”, aclara. El problema es que en la toma de decisiones se priorizan los rendimientos económicos a corto plazo mientras se ignora, porque eso está en la esencia del capitalismo, el costo que supone para la naturaleza, “sin que se exijan responsabilidades a los agentes causantes de las presiones económicas negativas sobre el mundo natural”, dijo en La Vanguardia el estudioso catalán Antonio Cerillo. Todo ello actúa, se atreven a opinar los expertos de la PIBSE, como una palanca que hace crecer los incentivos financieros privados hasta totalizar inversiones en actividades que dañan la naturaleza por un monto de U$S 5,3 billones al año.