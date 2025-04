Un diputado santafesino se fue del bloque de UxP y lo acusan de acordar con el gobernador radical Pullaro

El bloque de Unión por la Patria perdió este jueves a un diputado. El santafesino Roberto Mirabella anunció que va a conformar un monobloque. En un comunicado dijo se iba de Unión por la Patria para “defender a Santa Fe”, pero desde el peronismo santafesino evalúan que sus intenciones responden a una estrategia conjunta con el exgobernador Omar Perotti para brindar apoyo al actual mandatario Maximiliano Pullaro, acercar su perfil al mileísmo y tener la posibilidad como monoblque de negociar y “facturar”.

Mirabella argumenta que su nuevo bloque, que se llamará Defendamos Santa Fe, fue creado para “defender” su provincia. “Es con Santa Fe y esto me obliga a crear un nuevo espacio donde las prioridades de los santafesinos sean tratadas como esenciales y no como secundarias. Soy opositor a Milei mirando a mi provincia y no al PJ Nacional. Las diferencias en las prioridades y visiones con mi actual Bloque han llegado a un punto donde siento que, si continuo dentro del mismo, no cumpliría con el mandato que me otorgaron los santafesinos que es la defensa de Santa Fe. La agenda que se sigue es una agenda porteña, pensada para el conurbano, y enfocada en liderazgos del pasado, que se eligen como “rivales” para la tribuna, sin enfocarse en los temas que son urgentes, porque lo urgente es el presente”, argumentó el diputado Mirabella.

En el PJ santafesino la novedad cayó mal. “Nada de lo que dice es el verdadero motivo, se vienen las elecciones y necesita construir un perfil amigable más, blando y no más duro. Pero se equivoca porque la gente que quiera votar a Milei no lo va a votar a él”, analizan.

Es que el exgobernador peronista Perotti sumó los votos de sus diputados en la legislatura provincial para que Pullaro pudiera llevar adelante la reforma constitucional en su provincia. “Hay una sincronización de la agenda nacional y provincial para construir desde un lugar no tan duro desde el punto de vista opositor”, sostiene un dirigente.

“Siempre fue escurridizo, todos los días había que llamarlo para que participe, siempre venía con muchas excusas y con pedidos raros. No presentó un solo proyecto interesante para Santa Fe”, recuerdan y ponen de ejemplo la ley de fortalecimiento de la justicia federal, que salió por unanimidad y que no fue iniciativa suya sino del jefe de bloque, Germán Martínez.

“Lo que hizo Mirabella es un mezquino cálculo electoral”, caracterizan, y recuerdan que él encabezó la lista de diputados del entonces Frente de Todos, luego de un acuerdo anunciado por Cristina Fernández y Perotti. “Después de poner tu cara en la boleta no podés salir a decir que no te representa la línea de acción de tu partido”, le endilgan.

En su texto de retirada del bloque de Unión por la Patria Mirabella argumentó: “No soy un vocero de Buenos Aires en Santa Fe. Soy un vocero de Santa Fe en el Congreso de la Nación”. En respuesta, desde UxP, sostienen que el argumento de romper el bloque para defender a Santa Fe es falaz. Dicen que las votaciones que ganó la oposición -que después fueron vetadas-, como el presupuesto universitario, el aumento a los jubilados, son temas de alcance nacional. “Si quiere defender su provincia tendría que ser senador, no diputado en monobloque”, sostienen. “Pero el monobloque te da ductilidad, das quórum, pero votas en contra, tratas de facturarlo, es un negocio de monotributista. Hizo esto para provocar daño”, califican.

“El acuerdo de Perotti – Pullaro es romper el peronismo” advierten desde UxP y ven estrategias similares en Chubut con Ignacio Torres y Entre Ríos con Rogelio Frigerio.

