Farmacéuticos, en alerta por la desregulación en los medicamentos de venta libre "Hasta que no haya pasado algo grave quizás no se revierten estas medidas”, advirtieron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

El presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Ricardo Pesenti, advirtió sobre los peligros de la desregulación de los medicamentos y sostuvo que hay mucho “desconocimiento” al respecto.

“Creo que hay desconocimiento en un montón de aspectos en la desregulación de medicamentos. No se está teniendo en cuenta que ya se han tenido en la década del 90. Con el solo objetivo de que haya mayor competencia de precios o mayor accesibilidad, quizás se están tomando medidas que no corresponden para la salud de la gente”, enfatizó en diálogo con la 750.

En esa línea, Pesenti alertó: “Cuando hay algún problema dentro del sector, cualquier producto que Anmat identifica que no tiene que llegar a la población se retira del mercado, pero si está la posibilidad de que esté en cualquier lado ese kiosquero no se va a enterar de ese problema ni tampoco el consumidor, por lo que puede haber perjuicio para la salud”.

“Hasta que no haya pasado algo grave quizás no se revierten (estas medidas). En la década del 90, que se terminó con la mafia de los medicamentos, se llevó 15 años revertirlo con una ley. El farmacéutico sabe mucho de los medicamentos, siempre damos garantías. Hoy lo que se está haciendo es tomar al medicamento como cualquier mercancía, cuando no lo es”, remarcó.

“Yo no creo que este Gobierno dé marcha atrás, pero por lo menos que ponga un freno acá y empiecen a haber controles”, cerró.