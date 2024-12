El examen de Sturzenegger: más del 96% de los trabajadores del Estado probaron ser idoneos

Comenzó el examen de idoneidad en el Estado a los trabajadores que forman parte de las distintas administraciones del gobierno, si bien los resultados no son vinculantes, si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá seguir trabajando en el Estado. Desde los gremios UPCN y ATE piden al gobierno que se pase a planta a las personas evaluadas.

Del porcentaje que se lleva evaluando este lunes, el secretario General del sindicato de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó por su cuenta de X que el 96,3% de los agentes que ya se presentaron a rendir aprobaron sus exámenes”. “Al Gobierno le salió el tiro por la culata”, dijo Aguiar que informó que “hubo 4156 evaluaciones en esta primera semana, siendo más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar”.

“De ese total, 4.002 fueron aprobados. Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado», indicó el sindicalista.

En tanto en la Casa Rosada, estipulan un total de 40.000 personas para evaluar. En cuanto a la modalidad, todos los trabajadores de planta transitoria deberán registrarse y obtener turno para rendir. En ese punto, Mercedes Cabezas, secretaria Adjunta de ATE, explicó a Tiempo que “se habilitó un cupo más para fin de año. Estamos pidiendo que no sea marzo el tempo para anotarse porque se está condenando a los trabajadores a no tener receso vacacional”.

Además, advirtió que el gobierno tiene que cumplir con la posibilidad de renovación de contratos a un año y sobre todo que “a los trabajadores evaluados se los pase a planta permanente, específicamente a quienes tienen más de 10 años de antigüedad porque quiere decir que ya hacen tareas habituales y permanentes en el Estado que es lo que plantea la ley para avanzar en la posibilidad de planta”.

Cómo es el examen a los trabajadores

Una vez anotado al turno, al agente estatal se le otorga un código con el que será identificados para preservar el anonimato de quien rinda el examen. Luego del múltiple choice, el postulante sabrá si aprobó o reprobó. Esto quiere decir que todavía falta medio mes de diciembre y prácticamente todo enero para conocer qué tan efectivo es el examen de idoneidad y si los números de Aguiar si mantienen con el correr de los días.

Según el gobierno, el examen no busca dejar sin empleo a ninguna persona, pero si alguien no lo tiene aprobado y/o falla tres veces, no podrá trabajar en el Estado. La resolución 26/24 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado señala que estas evaluaciones no son vinculantes y que, por lo tanto, quienes aprueben no tienen garantizada su continuidad laboral.

La evaluación consiste en entre 20 y 24 preguntas que testearán el razonamiento, lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales. Quienes desaprueben los mismos, no le renovarán sus contratos en el Estado para el siguiente año.

Sobre este punto, fuente de UPCN dijeron que «los resultados vienen bien, pero esta relacionado a que nosotros a penas nos enteramos del tema generamos una preparación de los compañeros con difusión de material, clases de apoyo, simulacro de examen, teniendo en cuenta que cuando se toma un temario la mayoría de los empleados públicos no manejan todos los temas y de hecho tienen que estudiar normas que no van a utilizar».

En cuanto a la predispocisión, desde el sindicato que preside hace años Andres Rodríguez indicaron que «se entiende que es un requisito más no una cuestión ilegal. Independientemente a esto hay otro punto que se tiene que discutir que es la regularización que tiene el estado con los empleados.