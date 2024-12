Javier Milei ante la prensa italiana: «Si me mataran, me harían inmortal, dudo que sean tan estúpidos» Se pronunció así en Italia, antes de emprender su regreso a Buenos Aires, en una entrevista con el diario Líbero.

El presidente Javier Milei sostuvo que no teme por su vida y consideró: «Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande». El mandatario se pronunció así en Italia, antes de emprender su regreso a Buenos Aires, que concretó este lunes por la mañana, en una entrevista con el diario Líbero de ese país europeo.

Tras reunirse con la premier italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni, y con empresarios locales, Milei dio este reportaje al medio italiano, en el que lo calificaron como una «figura revolucionaria«, que genera adhesiones pero también muchos enemigos.

Al ser consultado sobre si eso no le hacía temer por su vida, respondió de forma contundente: «No, no temo. Si me mataran… Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos».

El jefe de Estado resaltó en la misma charla a las figuras de Donald Trump y Elon Musk, consideró que tiene «un 60%» de respaldo en la Argentina y remarcó que hay un factor decisivo para que su gobierno logre resultados económicos: «La clave del éxito del programa es la motosierra«.

Sobre esta última frase, el líder libertario aseguró: «Si hubiéramos aumentado los impuestos para restablecer el equilibrio fiscal, habríamos entrado en recesión. Al recortar el gasto público aseguramos que el sector privado no sufriera, dando un impulso a la economía».

En otro orden, Milei confirmó que en su visita a Italia cerró acuerdos para que las firmas Rio Tinto y Stellantis inviertan en la Argentina. «Me llevo a casa las inversiones de Rio Tinto y Stellantis, la profundización de los lazos existentes entre Italia y Argentina. Y hemos puesto otra bandera en nuestra misión de difundir la libertad a nivel político», aseguró el libertario al hacer un balance de su reciente gira italiana, una de las tantas que realizó durante su primer año en el poder.