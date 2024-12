La agenda de Javier Milei y la expulsión de Kueider en el Senado

El Senado expulsó a Edgardo Kueider

Con 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Cámara de Senadores aprobó la remoción de Edgardo Kueider, el legislador detenido la semana pasada en la frontera entre Brasil y Paraguay con 200.000 dólares sin declarar

Oscar Parrilli celebró la expulsión de Kueider: «No cabía otra cosa»

El senador nacional por Neuquén de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, celebró la expulsión de Edgardo Kueider del Senado tras su detención en Paraguay mientras transportaba 200 mil dólares sin declarar. «Había conductas inmorales muy claras y no cabía otra cosa«, subrayó en la 750.

Además, habló del intento de Victoria Villarruel por suspenderlo junto con el senador entrerriano a partir de la reapertura de la causa por el Memorándum con Irán: «Fue un manotazo de ahogado», resumió Parrilli.

Según el legislador neuquino, luego de que el Gobierno autorizara a la Vicepresidenta a convocar a elecciones, el oficialismo se anotició de que varios senadores de La Libertad Avanza y del PRO iban a votar a favor de la expulsión de Kueider.

«Largaron esto para ver de equiparar un poco y que no fuera tan grande la mancha que tenían. Fue una directiva del Gobierno para tratar de ensuciar la cancha«, afirmó Parrilli en Escuchá Página|12. Y, en referencia a la banca que recuperará Unión por la Patria, remató: «Nos devuelven lo que era nuestro».

Para el senador del peronismo, el descubrimiento in fraganti de Kueider, sus ramificaciones judiciales y su posterior expulsión del Senado «lesionan» la legitimidad de la Ley Bases, aprobada en junio de 2024.

Por otra parte, luego de idas y vueltas el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró que es probable que el Ejecutivo no llame a sesiones extraordinarias este año, a pesar del borrador que circuló con un posible temario. Al respecto, Parrilli aseguró que el Gobierno está determinado a «cerrar» el Senado y planteó que a Unión por la Patria le interesaba debatir, previo al cierre del período ordinario, el Presupuesto 2025.

«El Gobierno quiere seguir gobernando por decreto, sobre todo porque también se le ha puesto complicada la situación en Diputados, lo de (Cristian) Ritondo es un hecho gravísimo», dijo, en referencia a la investigación por sociedades offshore del exministro de Seguridad bonaerense de María Eugenia Vidal.

Y concluyó: «(Al Gobierno) están comenzando a aflorarle problemas que creía no tener, además de los económicos y sociales. Le están apareciendo conflictos políticos propios de su accionar y de los aliados que tenía«.

La reacción de Villarruel tras la expulsión de Kueider

En un insólito tuit, la vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, expresó su malestar por el efecto que tendrá en Unión por la Patria la expulsión de Edgardo Kueider. «Hoy el Senado reaccionó velozmente ante un hecho de corrupción. Lamentablemente tuvo un altísimo costo al permitir que ingrese una senadora de La Cámpora lo que fortalece al bloque kirchnerista. Vamos a trabajar hasta el último suspiro para que los K no manejen más los designios de nuestro país», publicó en X.

Kueider se defendió ante la expulsión del Senado

En la previa de la votación en el Senado, el senador Edgardo Kueider levantó el teléfono desde su habitación en un exclusivo edificio de Asunción, donde cumple prisión domiciliaria, para plantear su defensa ante un medio argentino: «Es inaudito que el Senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos», se quejó. Respecto de su versión de los hechos, el enterriano sostuvo que sí declaró el dinero, que no estaba en su mochila y que no le pertenecía ni a él ni a su secretaria Iara Guinsel Costa, sino a un inversionista paraguayo.

«Están vulnerando principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa», dijo Kueider, en diálogo telefónico con La Nación desde Paraguay, cuando en el Senado se cocinaba su expulsión con la intención de los senadores de la UCR y el Pro de acompañar el pedido de Unión por la Patria. «No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional», se quejó.

Kueider compartió algunos de sus argumentos para hablar de «presunción» sobre los cargos de contrabando que le imputan en Paraguay, al sostener que los 200 mil dólares que fueron encontrados en su auto sí había sido declarados al ingresar al país vecino. «Yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré que tenía ese dinero«, sostuvo el senador y resaltó en particular las afirmaciones de los funcionarios paraguayos respecto de que el dinero fue encontrado en su mochila personal.

«Están diciendo que sacaron toda la plata de mi mochila y eso no es así, eso es falso, es una mentira», sostuvo el entrerriano y agregó: «No fui sorprendido en flagrante delito porque el dinero no estaba en mi mochila. Cuando terminó el operativo, el personal de la Aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila».

Además, fuentes cercanas a Kueider sostuvieron, según reportó La Nación, que se presentarán pruebas, con videos, en la causa que se le tramita en Paraguay para demostrar que el personal aduanero del país vecino operó de forma irregular. Pruebas que reforzarán lo que los abogados del senador aliado a la Casa Rosada ya plantearon en la causa: que el dinero incautado no era de su propiedad ni de Iara Guinsel Costa, sino de un empresario del Paraguay que trabaja con ella y que estaba destinado a realizar inversiones

Quién es Stefanía Cora, la reemplazante de Kueider

Al concretarse la expulsión de Edgardo Kueider como senador nacional, la banca la deberá ocupar quien iba segunda en la boleta. Se trata de Stefanía Cora, actual diputada provincial, que acompañó en 2019 al senador ahora detenido en Paraguay.

Cora es una de las referentes de La Cámpora en la provincia mesopotámica. Fue concejal de la ciudad de Paraná y le resta la tesis para graduarse en la carrera de Historia en la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Su carrera política se inició en 2015 cuando llegó al Concejo Deliberante de Paraná, donde destacó por su oposición al fallecido intendente radical Sergio Varisco, condenado por su rol como partícipe necesario en la comercialización de estupefacientes agravado. Cora presidió el bloque de concejales del kirchnerismo y fustigó a Varisco por el escándalo.

En 2019 fue electa diputada provincial. Cuatro años más tarde renovó su mandato. El mismo año que llegó a la Legislatura entrerriana fue segunda en la lista de senadores que encabezó Kueider. El binomio fue el más votado en las PASO, pero en las generales se impuso Juntos por el Cambio, con lo que los senadores por la mayoría fueron el dirigente ruralista Alfredo de Angeli y la radical Stella Olalla. Apenas mil votos definieron que ingresara Olalla en vez de Cora.

El nombre de Cora fue ponderado por Cristina Fernández de Kirchner de manera implícita cuando estalló el escándalo, dado que afirmó que la historia de la aprobación de la Ley Bases habría sido distinta «si (Kueider) hubiera sido mío», ante las críticas por el origen peronista del senador. El voto de Kueider fue determinante para la sanción de la ley. Cora retuiteó el tuit de la expresidenta con esa afirmación.

El mandato de Kueider, como el de los otros senadores por Entre Ríos, termina el 10 de diciembre de 2025, con lo que Cora asumiría la banca por un año.

Arrinconados, los senadores de LLA cambiaron su voto

Antes votar la expulsión de Edgardo Kueider, Ezequiel Atauche, senador de La Libertad Avanza (Jujuy), intentó una última maniobra y pidió que se trate «la posibilidad de decidir si desaforamos o no al senador Kueider”.

«Hemos estado reunidos con el resto de los bloques y me parece que es en eso lo que debemos avanzar. En hacer un cuarto intermedio para estudiar la posibilidad del desafuero al senador Kueider«, señaló.

Como su propuesta no prosperó, minutos después volvió a tomar la palabra y señaló: «Nosotros desde el bloque y muchos de los senadores aquí teníamos la intención de esperar, de suspender al senador Kueider. Se necesitan dos tercios para eso y no lo hemos podido conseguir. A la vez, no queremos dejar que esto quede sin ningún tipo de votación porque no sería bueno para nosotros no sancionarlo y que quede con licencia. Así que al no tener números vamos a votar por la expulsión«.

Finalmente no se tratará el pedido de expulsión de Parrilli

Con 34 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el Senado rechazó tratar el pedido de expulsión del senador Oscar Parrilli que habían impulsado los legisladores de La Libertad Avanza.

La sesión pasó a un cuarto intermedio

Finalizada la intervención de José Mayans, la sesión pasó a un cuarto intermedio, tras el cual se votará la situación del senador Edgardo Kueider.